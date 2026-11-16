Le stime dei preordini di GTA 6 stanno raggiungendo quote mostruose

GTA 6 si prepara a debuttare sul mercato con dei numeri mostruosi, almeno stando alle stime. Secondo l'ultimo aggiornamento del sistema di monitoraggio delle vendite di Sensor Tower, il gioco avrebbe raggiunto 14,94 milioni di copie vendute attraverso i preordini , generando un ricavo lordo stimato in circa 1,45 miliardi di dollari . Si tratta di dati non ufficiali, basati sulle rilevazioni della società di ricerca, ma che restituiscono chiaramente le dimensioni raggiunte dal lancio del nuovo capitolo della serie Rockstar Games, davvero senza precedenti.

La differenza tra le due piattaforme non viene considerata sorprendente, soprattutto alla luce della già citata maggiore diffusione di PS5 rispetto a Xbox Series X e S. Le vendite del gioco sulla console Microsoft sarebbero comunque particolarmente significative per l'ecosistema Xbox.

La maggior parte degli acquisti è stata fatta su PS5, piattaforma sulla quale sarebbero state prenotate 11,13 milioni di copie, contro i 3,81 milioni attribuiti a Xbox Series X e S. La ripartizione corrisponde rispettivamente al 74% e al 26% del totale, che è paragonabile alla diversa diffusione delle due piattaforme.

Dove possono arrivare i preordini?

Sensor Tower prevede che i preordini possano arrivare a 25 milioni di copie entro il lancio. Se la distribuzione tra le piattaforme dovesse rimanere invariata, il risultato si tradurrebbe in circa 18,5 milioni di unità su PS5 e 6,5 milioni su Xbox Series X e S. L'articolo ricorda inoltre che GTA 6 sarebbe già il gioco più prenotato di sempre sulle piattaforme PlayStation e Xbox, superando potenzialmente il precedente Cyberpunk 2077, che aveva raggiunto gli 8 milioni di preordini. Un altro indicatore arriva da Circana: negli Stati Uniti il 29% dei giocatori console e PC avrebbe dichiarato di voler acquistare GTA 6. Si tratta della percentuale più alta mai registrata dalla società per un singolo videogioco, equivalente a quasi una persona su tre tra quelle coinvolte nella rilevazione.

Il debutto di GTA 6 è fissato per il 19 novembre 2026 su PS5 e Xbox Series X e S. Il gioco occuperà circa 212 GB di spazio e il precaricamento è già disponibile.