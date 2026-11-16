I preordini di GTA 6 vi permetteranno di giocare gratis a NBA 2K27 per qualche giorno

Chi ha prenotato GTA 6 riceve un codice per attivare un mese gratuito di GTA+, il servizio in abbonamento di Rockstar, che sta per includere anche NBA 2K27.

Il servizio in abbonamento GTA+ si arricchirà presto di NBA 2K27. Il simulatore di basket sviluppato da Visual Concepts e pubblicato da 2K sarà disponibile senza costi aggiuntivi per gli iscritti dal 27 novembre 2026 al 15 gennaio 2027, offrendo l'accesso alla versione completa dell'edizione standard. L'iniziativa coincide con il periodo di lancio di GTA 6 e rappresenta un ulteriore vantaggio per chi ha già prenotato il nuovo capitolo della serie Rockstar, che potrà giocarci gratis per qualche giorno.

Bonus per i preordini Tutti i preordini di GTA 6 includono infatti un codice per riscattare un mese di abbonamento a GTA+, il servizio che mette a disposizione una selezione di giochi e diversi benefici legati soprattutto a GTA Online. Chi non ha ancora utilizzato il codice potrebbe quindi decidere di aspettare il 27 novembre, così da sfruttare il periodo gratuito anche per provare NBA 2K27 e gli altri titoli presenti nel catalogo. Il funzionamento ricorda quello di PlayStation Plus Extra, anche se GTA+ propone una selezione più circoscritta. Attualmente il catalogo comprende, tra gli altri, Bully, GTA 3 Definitive Edition, Grand Theft Auto V, GTA Online, GTA Vice City Definitive Edition, L.A. Noire e Red Dead Redemption.