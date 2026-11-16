GTA 6 si potrà giocare in anticipo con il trucco della Nuova Zelanda: ecco come funziona

Con l'avvicinarsi del lancio di GTA 6, previsto per il 19 novembre 2026, torna d'attualità il cosiddetto trucco della Nuova Zelanda, un metodo che permette di accedere ai giochi con qualche ora di anticipo rispetto al proprio territorio. Il sistema sfrutta il fatto che Rockstar ha programmato lo sblocco del nuovo capitolo a mezzanotte, secondo l'orario locale di ciascuna regione. La Nuova Zelanda, trovandosi tra i primi territori a raggiungere la mezzanotte, sarà quindi uno dei primi Paesi in cui sarà possibile iniziare a giocare.

Più complicato su PS5 Su PS5 la procedura è meno immediata rispetto a quella prevista su Xbox, dove è sufficiente modificare la regione della console e il gioco è fatto. Per sfruttare il metodo sulla piattaforma Sony bisogna invece creare un nuovo account PlayStation Network impostando la Nuova Zelanda come Paese di residenza e acquistare una copia del gioco attraverso il PlayStation Store locale. L'articolo suggerisce di utilizzare una carta regalo del negozio neozelandese, soluzione che può evitare eventuali problemi con i metodi di pagamento associati a un'altra regione. Una volta acquistato il gioco, bisognerà attendere il momento del precaricamento e successivamente lo sblocco previsto per il mercato neozelandese. In questo modo, almeno secondo la procedura descritta, sarà possibile avviare GTA 6 circa 12 o 13 ore prima rispetto all'orario previsto in diversi altri territori. Per l'Italia, ad esempio, il gioco dovrebbe diventare accessibile alle 12:00 del 18 novembre, anziché alla mezzanotte tra il 18 e il 19 novembre.