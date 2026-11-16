Sei sindacati europei invitano i giocatori a sostenere i videogiochi realizzati senza IA generativa

In occasione del secondo vertice europeo dei sindacati dei lavoratori dell'industria videoludica, sei organizzazioni hanno pubblicato un manifesto comune contro i rischi legati all'impiego dell'intelligenza artificiale generativa.

Sei sindacati europei del settore videoludico hanno pubblicato un manifesto congiunto per richiamare l'attenzione sui rischi dell'intelligenza artificiale generativa e sulle conseguenze che il suo impiego potrebbe avere sui lavoratori dell'industria. Il documento, intitolato On Generative AI Usage in the Games Industry, è stato presentato in occasione del secondo vertice europeo dei sindacati dei lavoratori dei videogiochi, organizzato a Manchester il 16 novembre 2026.

Il manifesto L'iniziativa coinvolge l'IWGB del Regno Unito, la GWUI della Repubblica d'Irlanda, la francese STJV, la spagnola CSVI, la tedesca GDRT e la FIOM-CGIL italiana. Le sei organizzazioni si sono riunite per la prima volta dopo il precedente incontro internazionale, tenutosi nel novembre 2025, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra i sindacati che rappresentano i lavoratori del settore videoludico. Qual è il limite nell'utilizzo dell'IA generativa? Big Walk è stato recentemente vittima di un assalto mediatico gigantesco, pur avendola sfruttata in modo davvero limitato. Il manifesto punta soprattutto a informare sviluppatori, editori e giocatori sui possibili effetti negativi dell'IA generativa. Tra le principali criticità indicate figurano i danni ambientali associati all'utilizzo dei modelli generativi, la riduzione delle opportunità professionali per le figure junior e l'impiego di contenuti di terze parti senza autorizzazione per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale. I sindacati contestano inoltre il modo in cui alcuni editori stanno adottando queste tecnologie, accusandoli di voler concentrare il controllo delle conoscenze e delle competenze per poi rivenderle alle aziende, riducendo i costi e giustificando contemporaneamente i licenziamenti. Il documento si inserisce quindi in un dibattito che non riguarda soltanto la qualità dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale, ma anche le condizioni lavorative e la distribuzione delle risorse all'interno dell'industria.