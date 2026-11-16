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Sei sindacati europei invitano i giocatori a sostenere i videogiochi realizzati senza IA generativa

In occasione del secondo vertice europeo dei sindacati dei lavoratori dell'industria videoludica, sei organizzazioni hanno pubblicato un manifesto comune contro i rischi legati all'impiego dell'intelligenza artificiale generativa.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   16/11/2026
Il logo dell'iniziativa

Sei sindacati europei del settore videoludico hanno pubblicato un manifesto congiunto per richiamare l'attenzione sui rischi dell'intelligenza artificiale generativa e sulle conseguenze che il suo impiego potrebbe avere sui lavoratori dell'industria. Il documento, intitolato On Generative AI Usage in the Games Industry, è stato presentato in occasione del secondo vertice europeo dei sindacati dei lavoratori dei videogiochi, organizzato a Manchester il 16 novembre 2026.

Il manifesto

L'iniziativa coinvolge l'IWGB del Regno Unito, la GWUI della Repubblica d'Irlanda, la francese STJV, la spagnola CSVI, la tedesca GDRT e la FIOM-CGIL italiana. Le sei organizzazioni si sono riunite per la prima volta dopo il precedente incontro internazionale, tenutosi nel novembre 2025, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra i sindacati che rappresentano i lavoratori del settore videoludico.

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Qual è il limite nell'utilizzo dell'IA generativa? Big Walk è stato recentemente vittima di un assalto mediatico gigantesco, pur avendola sfruttata in modo davvero limitato.

Il manifesto punta soprattutto a informare sviluppatori, editori e giocatori sui possibili effetti negativi dell'IA generativa. Tra le principali criticità indicate figurano i danni ambientali associati all'utilizzo dei modelli generativi, la riduzione delle opportunità professionali per le figure junior e l'impiego di contenuti di terze parti senza autorizzazione per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale.

I sindacati contestano inoltre il modo in cui alcuni editori stanno adottando queste tecnologie, accusandoli di voler concentrare il controllo delle conoscenze e delle competenze per poi rivenderle alle aziende, riducendo i costi e giustificando contemporaneamente i licenziamenti. Il documento si inserisce quindi in un dibattito che non riguarda soltanto la qualità dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale, ma anche le condizioni lavorative e la distribuzione delle risorse all'interno dell'industria.

Cosa dovrebbero fare i consumatori?

Una parte importante dell'appello è dedicata direttamente ai consumatori. I sindacati invitano infatti i giocatori a "esprimere apertamente il proprio dissenso verso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa nei videogiochi" e a sostenere le produzioni realizzate senza queste tecnologie. L'obiettivo è fare in modo che le scelte del pubblico contribuiscano a influenzare le strategie degli editori.

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Il manifesto precisa comunque che non intende escludere completamente l'intelligenza artificiale generativa dai processi di sviluppo. Secondo le organizzazioni, dovrebbe essere "il lavoratore a decidere quando, dove e come utilizzarla", invitando chi sceglie di ricorrervi a considerare aspetti ambientali, economici, etici e legali, senza trascurare "il valore intrinseco dell'arte".

Insomma, il dibattito sull'utilizzo dell'IA generativa si infittisce ed è arrivato a toccare tutti i livelli istituzionali. Era inevitabile che accadesse. Il mondo dei videogiochi ne è particolarmente toccato, tra chi la vede come un'opportunità e che come un enorme rischio.

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