L'Independent Games Festival contro l'IA generativa: annunciato un boicottaggio

La presa di posizione arriva in seguito a un aumento significativo delle candidature di giochi sviluppati con il supporto di queste tecnologie . La questione ha alimentato discussioni e divisioni tra i giurati, senza però portare a una posizione condivisa da tutti. Gli organizzatori dell'IGF hanno lasciato ai giurati la libertà di esprimere le proprie preferenze secondo i rispettivi valori, ma i 19 firmatari ritengono che limitarsi a non premiare determinati giochi non sia sufficiente.

Le polemiche sull' impiego dell'intelligenza artificiale generativa nello sviluppo dei videogiochi arrivano anche all' Independent Games Festival . Un gruppo di 19 giurati dell'edizione 2027 ha infatti pubblicato una dichiarazione congiunta nella quale annuncia la decisione di non votare per nessun gioco che abbia utilizzato strumenti di IA generativa durante la produzione.

Boicottaggio completo

Tra i nomi che hanno sottoscritto il documento figurano Austin Walker, Sam Barlow, Lena Raine, Brendon Chung ed Everest Pipkin. I firmatari precisano tuttavia di non rappresentare l'intera giuria né l'organizzazione dell'IGF. Alcuni membri hanno espresso riserve sulla dichiarazione, mentre altri avrebbero preferito non firmarla per timore di possibili ripercussioni professionali.

Il documento non distingue tra i diversi ambiti di applicazione dell'intelligenza artificiale. La posizione riguarda quindi immagini, musica, testi, doppiaggio, materiali promozionali e codice. Proprio quest'ultimo aspetto viene sottolineato esplicitamente, perché secondo i giurati anche la programmazione è una disciplina creativa il cui lavoro merita lo stesso rispetto riservato alle altre professionalità coinvolte nello sviluppo di un videogioco.

La dichiarazione individua diversi problemi legati all'adozione dell'IA generativa: dai danni ambientali alle conseguenze economiche per artisti e sviluppatori, passando per gli effetti cognitivi e psicologici sugli utilizzatori e le ripercussioni sul mercato del lavoro creativo. Viene inoltre contestato l'utilizzo, per l'addestramento dei modelli, di opere precedenti senza il consenso dei rispettivi autori.

I firmatari sottolineano anche che l'adozione di queste tecnologie non è sempre una scelta volontaria. Alcuni sviluppatori potrebbero essere costretti dalle proprie aziende a utilizzarle, mentre altri lavorano in condizioni professionali precarie che rendono difficile opporsi alle decisioni dei datori di lavoro. "Il futuro non è ancora deciso. Non siete soli. Possiamo restare uniti", conclude il documento.

Uno dei giurati, SlyDante, ha raccontato: "Quest'anno ho fatto nuovamente parte della giuria dell'IGF e, sebbene ufficialmente mi sia stato sconsigliato di discutere qualsiasi dettaglio specifico (quindi spero che quanto sto per dire rimanga sufficientemente generico), è abbastanza evidente che il numero di candidature che utilizzano l'intelligenza artificiale sia stato un punto particolarmente controverso per molti degli altri giudici e giurati.

Si è arrivati al punto che il gioco di cui si è discusso maggiormente quest'anno è stato quasi interamente oggetto di dibattito per via del suo utilizzo dell'AI, mettendo in secondo piano praticamente qualsiasi altro aspetto. La quantità di commenti ricevuti è stata davvero sorprendente e sento di dover condividere almeno questo, proprio per ribadire quanto la situazione sia ormai arrivata a un punto critico.

In ogni caso, un grande plauso ai giurati per aver preso posizione e pubblicato questa dichiarazione. Anche se alcune persone ritengono che l'utilizzo dell'AI per la programmazione rappresenti una questione più sfumata, siamo arrivati a un punto in cui la quantità di contenuti scadenti generati dall'intelligenza artificiale che sta invadendo la scena dei giochi indie rende necessario assumere posizioni ferme come questa, per scoraggiare un simile livello di irresponsabilità."

In un post successivo di Gus Lanzetta, è emerso che il gioco di cui parla il post precedente è Big Walk.

Oltre al boicottaggio per l'edizione 2027, il gruppo chiede all'IGF di adottare per il futuro una politica che escluda dalle competizioni qualsiasi gioco contenente materiale generato dall'intelligenza artificiale.