Age of Empires II: Definitive Edition, super sconto su Instant Gaming per il capitolo più amato

La chiave PC per Microsoft Store di Age of Empires II: Definitive Edition si trova su Instant Gaming a un prezzo base di 9,79€, contrassegnato da uno sconto a catalogo del 70%. Conteggiando l'IVA al 22%, la cifra richiesta arriva a 11,94€, garantendo un risparmio reale di 21,06€ rispetto ai 33€ di listino ufficiale (una riduzione effettiva del 64%). Il codice si attiva direttamente tramite l'app Xbox o il Microsoft Store su Windows. Potete accedere all'offerta dal box qui sopra oppure direttamente tramite questo link.
Campagne storiche, civiltà e supporto 4K per il re degli strategici
Questa riedizione aggiorna il capolavoro strategico di Ensemble Studios integrando oltre duecento ore di campagne per giocatore singolo che spaziano da Giovanna d'Arco a Barbarossa, affiancate dai contenuti dell'espansione The Last Khans con quattro civiltà inedite. L'infrastruttura tecnica include una veste grafica completamente ricostruita con texture in Ultra HD 4K, supporto ai monitor ultrawide, un'intelligenza artificiale riscritta da zero capace di competere senza ricorrere a bonus passivi e una colonna sonora orchestrale riarrangiata.
L'ecosistema Windows garantisce l'accesso al matchmaking multigiocatore con supporto al cross-play completo, consentendo di sfidare gli avversari indipendentemente dal client utilizzato su PC.
Tra l'altro è anche uscita da poco l'espansione Viking Sagas, di cui qui potete leggere la nostra recensione.