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Annunciata la data d'uscita ufficiale di Warhammer 40.000: Dark Heresy

Owlcat Games ha annunciato la data di lancio di Warhammer 40.000: Dark Heresy, gioco di ruolo narrativo ambientato nell'universo di Games Workshop.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   10/11/2026
Uno dei personaggi di Warhammer 40.000: Dark Heresy
Warhammer 40.000: Dark Heresy
Warhammer 40.000: Dark Heresy
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Warhammer 40.000: Dark Heresy uscirà il 28 gennaio 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC;+ quest'ultima versione sarà lanciata su Steam, Epic Games Store e GOG. Per Nintendo Switch 2 bisognerà attendere una data successiva, non ancora comunicata. L'annuncio è stato dato dallo sviluppatore Owlcat Games tramite un nuovo trailer.

L'ambientazione del gioco sarà il Settore Calixis, nel buio del 41° Millennio, dove l'eresia è diffusa a ogni livello della società imperiale: dai bassifondi più sordidi fino alle guglie scintillanti in cui risiedono le élite, culti, cospirazioni e servitori del Nemico proliferano.

Il giocatore entra nell'Inquisizione partendo dal ruolo di umile accolito per costruire una squadra composta da fanatici ed emarginati, incaricata di indagare su crimini e apostasia e di estirpare il male prima che sia troppo tardi.

Warhammer Blood Bowl rinviato al 2027: gli sviluppatori vogliono migliorare ulteriormente il gioco Warhammer Blood Bowl rinviato al 2027: gli sviluppatori vogliono migliorare ulteriormente il gioco

Un elemento centrale del gameplay sarà la scelta dei compagni. Gli Inquisitori possono reclutare abumani come Cogg, psionici pericolosi come Saro o Reietti come Discordance, e persino xeno, tra cui il misterioso corsaro Aeldari Laarthyr e il Kroot Ra'akhti, descritto come un mangiatore di carne. Lungo la crociata si incontreranno anche personaggi umani, come il combattente catachano Haymar, la Rogue Trader Chorda e l'imperscrutabile Touma. Ognuno di loro ha i propri scopi che verranno approfonditi nel corso dell'avventura.

Ogni compagno possiede abilità specifiche chepossono tornare utili in situazioni diverse, sia negli scontri tattici, che secondo lo sviluppatore sono stati rivisti, sia sotto forma di consigli durante le indagini. Anche l'approccio alle missioni è lasciato al giocatore: si può cercare la verità a ogni costo oppure sacrificare degli innocenti per tornaconto personale. La responsabilità, in ogni caso, è dell'Inquisitore, che deve tenere presente come ogni decisione porti conseguenze, volute o meno.

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