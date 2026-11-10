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Il monitor ASUS TUF FHD da 24,5" e 310 Hz è su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il monitor ASUS TUF FHD da 24,5" con uno sconto del 21% rispetto al prezzo consigliato, con pannello Fast IPS e frame rate elevati.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   10/11/2026
Monitor ASUS TUF FHD da 24,5'

Su Amazon è attualmente disponibile il monitor ASUS TUF FHD da 24,5" (modello VG259QMRL5A) a 149,90 € rispetto al prezzo consigliato di 189 €, permettendoti di risparmiare il 21%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un buon prodotto per i giocatori

Come anticipato, si tratta di un monitor FHD (1920x1080) con pannello Fast IPS. La frequenza di aggiornamento a 310 Hz con un tempo di risposta di 0,3 ms ti permetterà di godere di gameplay estremamente fluidi. A contribuire è la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync che, insieme a FreeSync Premium e G-SYNC, può eliminare fenomeni di ghosting e tearing. Ciò si traduce in una grafica nitida con frame rate elevati.

Il retro del monitor ASUS TUF FHD da 24,5'
Il retro del monitor ASUS TUF FHD da 24,5"

Sono inoltre presenti diverse funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco. Lato connettività troviamo porte DisplayPort 1.4, due HDMI 2.0 e un jack audio, oltre a due altoparlanti. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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