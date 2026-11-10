Risparmiate sui giochi PS5 e PS4 (e GTA 6) con le Gift Card PlayStation Store scontate su Instant Gaming

Le Gift Card PlayStation Store per account italiani sono tornate disponibili su Instant Gaming con un ribasso uniforme del 5% su tutti i tagli . Trattandosi di carte regalo, questi codici sono beni esenti da IVA (aliquota 0%), quindi la cifra mostrata corrisponde esattamente a quanto si paga, senza ricarichi successivi. Nello specifico, il taglio da 10€ costa 9,50€ (risparmio di 0,50€) , quello da 20€ scende a 19,00€ (risparmio di 1€) , quello da 50€ costa 47,50€ (risparmio di 2,50€), quello da 60€ si prende a 57,00€ (risparmio di 3€), quello da 80€ viene 76,00€ (risparmio di 4€), quello da 100€ costa 95,00€ (risparmio di 5€) e il taglio da 150€ passa a 142,50€ (risparmio di 7,50€) . I codici si riscattano inserendo la sequenza alfanumerica su console o tramite app PlayStation, aggiungendo subito il credito al portafoglio virtuale.

Come sfruttare il credito PSN tra abbonamenti e uscite del momento

Ricaricare il saldo con queste tessere digitali torna comodo per finanziare acquisti di varia natura, a cominciare dal rinnovo dei piani PlayStation Plus Essential, Extra o Premium. I fondi coprono l'intero catalogo digitale di PS5 e PS4, inclusa la prevendita dei titoli di punta, come GTA 6, i cui preordini pare siano senza precedenti, su cui potete risparmiare 4 euro. La combinazione più interessante riguarda le promozioni periodiche del negozio digitale di Sony: acquistando le ricariche a prezzo ridotto su Instant Gaming e utilizzandole poi durante i saldi del PSN, si ottiene un risparmio cumulativo sia sui giochi in forte ribasso sia sulle edizioni Deluxe a prezzo pieno. Non essendoci scadenze imposte sul saldo accreditato, il credito riscattato rimane disponibile sul profilo fino al suo effettivo utilizzo.