Il CEO di Take-Two: l'intelligenza artificiale renderà più semplice sviluppare videogiochi, ma arrivare al successo resterà difficile

L'intelligenza artificiale , sicuramente l'argomento più chiacchierato del momento, potrebbe rendere più semplice e accessibile lo sviluppo dei videogiochi, ma non necessariamente aumentare le possibilità di realizzare un successo commerciale . È questa, in sostanza, la posizione espressa da Strauss Zelnick, amministratore delegato di Take-Two Interactive, durante la più recente conference call dedicata ai risultati finanziari della società. Un intervento particolarmente interessante, considerando che Take-Two è l'editore di Grand Theft Auto 6 , uno dei lanci più importanti nella storia dell'industria dell'intrattenimento, che ha già fatto registrare dei preordini da record .

La tecnologia aiuta

Rispondendo a una domanda sull'influenza dell'intelligenza artificiale nello sviluppo videoludico, Zelnick ha sostenuto che il progresso tecnologico ha sempre rappresentato un vantaggio per il settore e continuerà a esserlo anche in futuro. "La tecnologia ci avvantaggia", ha dichiarato, spiegando che i videogiochi sono da sempre realizzati utilizzando strumenti informatici e che ogni evoluzione tecnologica ha contribuito a migliorare i processi produttivi.

Secondo il dirigente, alcune delle innovazioni più recenti hanno già reso meno complicata la creazione degli asset, ovvero degli elementi che compongono un videogioco. Zelnick ha ricordato come, agli inizi della sua carriera nell'intrattenimento interattivo, realizzare un singolo elemento al computer fosse un'attività particolarmente difficile, mentre oggi lo stesso processo risulta decisamente più semplice.

Il CEO, tuttavia, non attribuisce esplicitamente questi miglioramenti alla sola intelligenza artificiale, preferendo parlare più genericamente dei progressi tecnologici. Il suo ragionamento si concentra soprattutto sulla distinzione tra semplificazione della produzione e capacità di realizzare un prodotto capace di conquistare il pubblico.

"Ma sapete cosa non è diventato più facile? Realizzare un grande successo. Era difficile allora, è difficile oggi e continuerà a esserlo in futuro. La creazione dei grandi successi rimane appannaggio degli esseri umani", ha affermato Zelnick.

La posizione di Take-Two si inserisce in un dibattito sempre più presente nell'industria videoludica, dove diversi dirigenti hanno sottolineato le potenzialità dell'intelligenza artificiale senza considerarla un sostituto della creatività degli sviluppatori. Gli strumenti automatizzati possono contribuire a velocizzare determinate operazioni e ridurre il lavoro necessario per realizzare alcuni contenuti, ma non garantiscono automaticamente la qualità o il successo di un gioco.

Per Zelnick, quindi, il futuro dello sviluppo passerà ancora dalla combinazione tra tecnologia e capacità creative delle persone. Un approccio che Take-Two intende mantenere anche nei prossimi anni, puntando sulla possibilità di sfruttare le nuove tecnologie senza rinunciare al contributo umano che, secondo il dirigente, continua a fare la differenza nella realizzazione dei videogiochi di maggior successo.