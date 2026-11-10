Nubia Neo 5 GT SE è disponibile in Italia: ventola integrata, raffreddamento a liquido e tanta potenza

Lo smartphone Nubia Neo 5 GT SE debutta ufficialmente in Italia. Si tratta della Special Edition del dispositivo , che si distingue dal modello Neo 5 GT soprattutto per il sistema di raffreddamento avanzato. Questa soluzione è progettata per contenere le temperature anche durante le sessioni di gioco più intense e prolungate, garantendo così una dissipazione del calore più efficace e prestazioni elevate in ambito gaming.

Specifiche tecniche dello smartphone

Lo smartphone utilizza gran parte delle stesse specifiche del Neo GT 5, quindi è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7400 ed è offerto nella variante da 12 GB di RAM espandibile e 256 GB di memoria interna. Utilizza inoltre un display OLED da 6,8" 1,5K con luminosità di 4.500 nit e 144 Hz, mentre la batteria ha una buona capacità di 6.210 mAh con ricarica 45W. Come anticipato, a cambiare è il sistema di raffreddamento: il dispositivo integra un sistema che combina tecnologia a liquido e ventilazione attiva, progettato per mantenere temperature più basse anche durante le sessioni di gaming più intense e prolungate.

Il sistema di raffreddamento del Nubia Neo 5 GT SE

Il meccanismo sfrutta una micropompa piezoelettrica abbinata a una pellicola di raffreddamento a tre strati, che consente al liquido di circolare continuamente in senso orario, trasferendo il calore dai componenti principali verso le aree più fredde. Un altro elemento distintivo è la possibilità di osservare il funzionamento del sistema in tempo reale direttamente sul retro dello smartphone.

Il design del Nubia Neo 5 GT SE

La presenza di alcune sezioni trasparenti, infatti, permette di vedere il movimento del liquido e il funzionamento del particolare sistema di dissipazione.