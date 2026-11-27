Continuano ad emergere indiscrezioni su un possibile iPad pieghevole di grandi dimensioni , il cui debutto potrebbe avvenire tra un paio di anni, salvo eventuali problemi e difficoltà tecniche. A rendere il progetto ancora più incerto è il prezzo decisamente elevato, che in alcuni casi potrebbe raggiungere i 5.000 dollari . Ovviamente, si tratta di informazioni da prendere con le pinze, in attesa di conferme o smentite ufficiali.

Le caratteristiche del possibile iPad pieghevole

Le informazioni sono state riportate da Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui Apple starebbe ancora sviluppando un iPad pieghevole di grandi dimensioni. Il progetto, noto internamente come "Project J312", prevede un iPad dotato di un display da ben 19-20 pollici. Il dispositivo viene descritto come un "gigantesco iPhone Duo senza display esterno", ma anche il prezzo sarebbe altrettanto esorbitante: si parla infatti di una cifra compresa tra i 3.000 e i 5.000 dollari.

L'iPad pieghevole è un "gigantesco iPhone Duo"

Tuttavia, bisognerà attendere ancora parecchio tempo prima di vederlo arrivare sul mercato. Inizialmente, il debutto era previsto per il 2027, ma le ipotesi più recenti parlano addirittura del 2029. Non è comunque detto che il progetto si concretizzi; tra i principali ostacoli ci sarebbero i costi elevati e i problemi legati alla resa produttiva dei display. Inoltre, un dispositivo di queste dimensioni potrebbe rivelarsi più ingombrante che funzionale, lasciando ancora diversi dubbi sui suoi effettivi vantaggi per gli utenti.

Lo stesso John Ternus, secondo quanto riportato da Gurman, avrebbe considerato questo dispositivo una priorità, pur riconoscendo la possibilità che si tratti soltanto di un esperimento destinato a non arrivare mai sul mercato.