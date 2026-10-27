Il nuovo iPad mini è ufficiale: schermo OLED, più potenza e design ancora più leggero

Apple ha presentato il nuovo iPad mini con una serie di novità che riguardano il design e migliorano le prestazioni del dispositivo. L'azienda di Cupertino lo definisce come "il più importante aggiornamento di sempre" per questa categoria di prodotti, con l'obiettivo di offrire un'esperienza ancora più fluida, intuitiva e reattiva . Scopriamo quindi le caratteristiche principali del nuovo tablet e tutte le novità più importanti.

Le novità

Partiamo dal design. Il nuovo iPad mini è dotato di un display OLED più ampio da 8,5", che offre un contrasto superiore e una luminosità di picco di 1.200 nit, oltre il doppio rispetto alla generazione precedente. Anche il design è stato ulteriormente ottimizzato, con uno spessore di soli 5,4 mm che lo rende ancora più sottile, leggero e facile da portare con sé. È inoltre certificato IP67 per la resistenza ad acqua e polvere. La novità più interessante si trova però all'interno del dispositivo, con l'introduzione del chip A20 Pro, che garantisce un netto miglioramento delle prestazioni, soprattutto nelle attività che richiedono un utilizzo intensivo dell'intelligenza artificiale.

iPad mini

Grazie alla GPU a 7 core con Neural Accelerator, infatti, il nuovo iPad mini è fino a 4,5 volte più veloce nell'elaborazione dell'IA rispetto alla generazione precedente, risultando particolarmente adatto alle app creative e all'esecuzione di LLM in locale. Le prestazioni grafiche sono invece fino a 2,7 volte superiori, grazie alla nuova architettura che integra mesh shading, ray tracing con accelerazione hardware e cache dinamica. La CPU fino a 6 core offre, infine, tutta la potenza necessaria per utilizzare più app contemporaneamente, garantendo un'esperienza ancora più fluida e reattiva. Non è tutto, perché il modello da 512 GB offre il doppio della potenza di elaborazione rispetto alla generazione precedente, grazie al Dual Neural Engine 16-core.

Un altro miglioramento riguarda l'esperienza audio: la tecnologia Acoustic Display, in particolare, garantisce un audio ancora più immersivo quando si gioca o si creano contenuti. I woofer sfruttano il display per offrire bassi più profondi e incisivi, mentre i tweeter, integrati tra il vetro e la scocca in alluminio, garantiscono alti più nitidi e definiti.

Le prestazioni del nuovo iPad mini sono migliorate

A cambiare è anche la posizione della videocamera frontale Center Stage da 12 MP, che ora si trova sul lato più lungo, mentre la fotocamera posteriore da 12 MP con grandangolo registra video 4K fino a 60 fps. Troviamo inoltre il flash True Tone adattivo per migliorare scatti e scansione di documenti.