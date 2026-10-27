Il nuovo iPad mini è ufficiale: schermo OLED, più potenza e design ancora più leggero

Apple ha presentato il nuovo iPad mini con una serie di novità che riguardano il design e migliorano le prestazioni del dispositivo. L'azienda di Cupertino lo definisce come "il più importante aggiornamento di sempre" per questa categoria di prodotti, con l'obiettivo di offrire un'esperienza ancora più fluida, intuitiva e reattiva. Scopriamo quindi le caratteristiche principali del nuovo tablet e tutte le novità più importanti.
Le novità
Partiamo dal design. Il nuovo iPad mini è dotato di un display OLED più ampio da 8,5", che offre un contrasto superiore e una luminosità di picco di 1.200 nit, oltre il doppio rispetto alla generazione precedente. Anche il design è stato ulteriormente ottimizzato, con uno spessore di soli 5,4 mm che lo rende ancora più sottile, leggero e facile da portare con sé. È inoltre certificato IP67 per la resistenza ad acqua e polvere. La novità più interessante si trova però all'interno del dispositivo, con l'introduzione del chip A20 Pro, che garantisce un netto miglioramento delle prestazioni, soprattutto nelle attività che richiedono un utilizzo intensivo dell'intelligenza artificiale.
Grazie alla GPU a 7 core con Neural Accelerator, infatti, il nuovo iPad mini è fino a 4,5 volte più veloce nell'elaborazione dell'IA rispetto alla generazione precedente, risultando particolarmente adatto alle app creative e all'esecuzione di LLM in locale. Le prestazioni grafiche sono invece fino a 2,7 volte superiori, grazie alla nuova architettura che integra mesh shading, ray tracing con accelerazione hardware e cache dinamica. La CPU fino a 6 core offre, infine, tutta la potenza necessaria per utilizzare più app contemporaneamente, garantendo un'esperienza ancora più fluida e reattiva. Non è tutto, perché il modello da 512 GB offre il doppio della potenza di elaborazione rispetto alla generazione precedente, grazie al Dual Neural Engine 16-core.
Un altro miglioramento riguarda l'esperienza audio: la tecnologia Acoustic Display, in particolare, garantisce un audio ancora più immersivo quando si gioca o si creano contenuti. I woofer sfruttano il display per offrire bassi più profondi e incisivi, mentre i tweeter, integrati tra il vetro e la scocca in alluminio, garantiscono alti più nitidi e definiti.
A cambiare è anche la posizione della videocamera frontale Center Stage da 12 MP, che ora si trova sul lato più lungo, mentre la fotocamera posteriore da 12 MP con grandangolo registra video 4K fino a 60 fps. Troviamo inoltre il flash True Tone adattivo per migliorare scatti e scansione di documenti.
Connettività
Il dispositivo include anche il chip di rete wireless N1, progettato per le tecnologie Bluetooth 6, Thread e Wi-Fi 7, migliorando le prestazioni e aumentando l'affidabilità e le performance di funzioni come AirDrop o AirPlay. Inoltre, i modelli con connettività cellulare integrano anche il modem C2 di nuova generazione, con prestazioni fino al 50% più veloci sulle reti, rispetto alla generazione precedente.
Sistema operativo e funzioni
L'iPad mini offre una stretta integrazione con iPadOS 27 e Apple Intelligence. È bene specificare che le funzioni di Siri AI non sono disponibili neanche in questo caso, a causa delle limitazioni del DMA. Ad ogni modo, l'utente può, ad esempio, migliorare la composizione di una foto con gli strumenti "Ripulisci", "Estendi" e "Reinquadratura spaziale", mentre l'app Image Playground è in grado di creare immagini fotorealistiche.
Inoltre, Safari accoglie la funzione "Avvisami", pensata per aiutarvi a tenere d'occhio le pagine web per rilevare eventuali modifiche come le variazioni di prezzo di un prodotto o la sua disponibilità.
Disponibilità e prezzo
Apple ha presentato anche la nuova custodia Smart Folio, che si aggancia magneticamente all'iPad mini ed è realizzata in tessuto TechWoven, disponibile nelle colorazioni blu marino e talpa. Il prezzo è di 89 €. Per quanto riguarda la disponibilità, il nuovo iPad mini può essere preordinato su Apple Store a partire da mercoledì 28 ottobre nei colori mezzanotte e galassia, mentre l'arrivo nei negozi è previsto per venerdì 6 novembre.
Il prezzo di partenza è di 759 € per la configurazione da 128 GB. Le versioni da 256 GB e 512 GB costano rispettivamente 889 € e 1.139 €. Per i modelli Wi-Fi + Cellular, invece, i prezzi salgono a 929 €, 1.059 € e 1.309 €, in base alla capacità di archiviazione scelta. Chi desidera il display con nanotexture dovrà aggiungere 130 € al prezzo delle configurazioni da 256 GB e 512 GB.
Il nuovo tablet è inoltre compatibile con Apple Pencil Pro, disponibile al prezzo di 149 €, e Apple Pencil USB-C, acquistabile a 89 €.