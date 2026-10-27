Cronos: The New Dawn riceve un update gratis per Halloween con modalità Foto e altre novità

Con l'avvicinarsi di Halloween, ormai alle porte, Bloober Team ha ritenuto opportuno offrire un bel regalo ai giocatori lanciando un nuovo aggiornamento gratuito per Cronos: The New Dawn, che introduce la modalità Foto e altre novità interessanti per il suo horror fantascientifico.

Come abbiamo visto, nonostante resti un titolo molto particolare e indirizzato a una nicchia di utenti, Cronos: The New Dawn ha avuto un notevole successo e, se non altro, ha recuperato tutti i costi di sviluppo già da alcuni mesi, consentendo a Bloober di proseguire con la sua grande attività di sviluppo e publishing che sta caratterizzando questo nuovo periodo dello studio polacco.

Sebbene l'aggiunta maggiore sia rappresentata indubbiamente da Lazarus, la nuova espansione di notevoli dimensioni annunciata per Cronos: The New Dawn e prevista arrivare proprio questo autunno, ma ancora senza una data di uscita precisa, lo studio non poteva perdere l'occasione di Halloween per rinnovare un po' il suo gioco.