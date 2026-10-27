Cronos: The New Dawn riceve un update gratis per Halloween con modalità Foto e altre novità

Con l'avvicinarsi di Halloween, ormai alle porte, Bloober Team ha ritenuto opportuno offrire un bel regalo ai giocatori lanciando un nuovo aggiornamento gratuito per Cronos: The New Dawn, che introduce la modalità Foto e altre novità interessanti per il suo horror fantascientifico.
Come abbiamo visto, nonostante resti un titolo molto particolare e indirizzato a una nicchia di utenti, Cronos: The New Dawn ha avuto un notevole successo e, se non altro, ha recuperato tutti i costi di sviluppo già da alcuni mesi, consentendo a Bloober di proseguire con la sua grande attività di sviluppo e publishing che sta caratterizzando questo nuovo periodo dello studio polacco.
Sebbene l'aggiunta maggiore sia rappresentata indubbiamente da Lazarus, la nuova espansione di notevoli dimensioni annunciata per Cronos: The New Dawn e prevista arrivare proprio questo autunno, ma ancora senza una data di uscita precisa, lo studio non poteva perdere l'occasione di Halloween per rinnovare un po' il suo gioco.
La notte di Pumpkin Head in Cronos
Per questo, accanto alla Modalità Foto e agli altri aggiornamenti applicati a Cronos: The New Dawn, nell'aggiornamento trovano spazio anche zucche ed elementi tematici, come un'intera skin dedicata a Pumpkin Head attivabile dal menù delle opzioni.
L'aggiunta principale è sicuramente rappresentata dalla modalità Foto, che consente ai giocatori di effettuare screenshot particolarmente curati, attraverso una serie di impostazioni che possono portare a una modifica sostanziale della resa visiva.
In questa modalità possiamo esplorare più a fondo gli scenari, modificare il formato dell'immagine, gli effetti e gli elementi di post-produzione in modo da creare gli scatti più curati possibili per una collezione di foto dall'inquietante mondo di Cronos.
Oltre a questa modalità, l'aggiornamento introduce anche diversi miglioramenti ed evoluzioni tecniche al gioco, oltre a correzione di problemi all'interno di una patch regolare che accompagna i nuovi contenuti.
Tra le novità troviamo anche la possibilità di saltare le scene d'intermezzo e ulteriori opzioni per il bilanciamento dell'HDR, oltre alla possibilità di attivare la skin di Pumpkin Head nella sezione "Extra".