Samsung torna a Lucca Comics & Games 2026 con giochi, ospiti speciali e tante attività

Anche quest'anno, Samsung conferma la propria partecipazione a Lucca Comics & Games 2026 con PLAY SAMSUNG . Dal 28 ottobre al 1° novembre, i visitatori potranno immergersi in diverse esperienze di gioco e partecipare ad attività dedicate all'interno dello spazio allestito in Piazza Bernardini , dove sarà possibile scoprire l'ecosistema gaming del brand: dalle console al PC gaming, fino alle soluzioni per l'intrattenimento domestico.

Tutti i giochi da provare

Lo stand Samsung ospiterà diverse aree tematiche dedicate al gaming. Si parte dalla collaborazione con Nintendo, con sei postazioni di gioco dedicate dove potrete provare Nintendo Switch 2 e titoli come EA Sports FC 26 e Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition. L'esperienza sarà arricchita dalla qualità visiva del TV Samsung OLED 4K S90H e dall'audio della Soundbar QS90H, per un'immersione ancora maggiore.

Non mancherà una collaborazione con Milestone, grazie alla quale i visitatori potranno provare in anteprima HOT WHEELS Infinite Rush. Il gioco sarà disponibile su un monitor Samsung Odyssey OLED G60SF da 27 pollici, affiancato dall'SSD 9100 PRO, per offrire una postazione pensata per prestazioni elevate e un'esperienza di gioco coinvolgente.

HOT WHEELS Infinite Rush

Per gli appassionati di sparatutto, ci sarà un'intera area dedicata a Call of Duty: Modern Warfare, con quattro postazioni PS5 e due PC Premium. A completare la configurazione ci saranno i monitor Samsung Odyssey OLED G60SF da 27 pollici, Odyssey G8 G80HS e Odyssey OLED G8 G80SH, insieme agli SSD 990 PRO e 9100 PRO.

Ci sarà spazio anche per gli amanti delle corse con Asphalt Legends, che si potrà provare direttamente sui dispositivi Galaxy S26 Ultra, Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Tab S12 Ultra, per scoprire il gioco su smartphone e tablet Samsung.