Wacom porta a Lucca Comics uno stand a tema Evangelion con il MovinkPad Pro EVA Edition

Allo stand farà bella mostra anche il Wacom Community Wall, una tela condivisa su cui i visitatori possono lasciare un piccolo disegno o uno schizzo per tentare di vincere un tablet Wacom MovinkPad. Lo slogan scelto per Lucca è "Porta la tua idea e realizzala con Wacom". I vincitori saranno estratti a sorte e annunciati sul profilo Instagram @wacomeurope, con una proclamazione prevista ogni giorno nel pomeriggio, intorno alle 17.

Perchè il Lucca Comics

Lucca Comics & Games è il principale festival europeo dedicato a fumetto, animazione, giochi e videogiochi: ogni anno occupa il centro storico di Lucca con padiglioni, mostre, palchi e parate cosplay, e nel 2025 ha chiuso con oltre 280mila biglietti venduti. Nata a Bordighera nel 1965 come Salone Internazionale dei Comics, la manifestazione si è trasferita a Lucca nel 1966. L'edizione in programma dal 28 ottobre al 1° novembre 2026 festeggia i sessant'anni con il tema "Legacy", il passaggio di testimone tra generazioni, e ospiti come Go Nagai e Yoshinori Kitase. Per Wacom, che produce tavolette grafiche e display per illustratori e fumettisti, la fiera non è una novità: era presente nel 2017 e nel 2018, nell'area del Padiglione Napoleone, con dimostrazioni dal vivo e concorsi di disegno con una tavoletta in palio, e nel 2025 in Sala Canova. Quest'anno torna nel padiglione dell'editoria a fumetti con uno stand dedicato a Evangelion e il Community Wall.