Lucca Comics & Games 2026, Chris Darril presenta l'artbook di Bye Sweet Carole

Chris Darril sarà tra gli ospiti ufficiali di Lucca Comics & Games 2026 , dove presenterà l' artbook ufficiale di Bye Sweet Carole , realizzato in collaborazione con Tora Edizioni. L'appuntamento si inserisce nel programma della manifestazione, che quest'anno celebra il suo sessantesimo anniversario, e permetterà al pubblico di approfondire la genesi del videogioco attraverso un volume dedicato al suo lato artistico e creativo.

L'artbook

L'artbook sarà disponibile durante la fiera in un'edizione regular e in una versione esclusiva contrassegnata dal marchio Lucca 60, quest'ultima limitata a sole 200 copie. Inoltre, fino a esaurimento delle scorte, chi acquisterà il volume riceverà in omaggio una trading card commemorativa illustrata da Michela Cacciatore. La carta è stata realizzata appositamente per celebrare il sessantesimo anniversario di Lucca Comics & Games e la partecipazione di Bye Sweet Carole alla manifestazione, e sarà distribuita esclusivamente durante l'evento.

Una delle pagine del volume

Gli artwork disegnati da Darrill

Una scena del gioco

Il libro rappresenta il primo risultato della collaborazione tra Tora Edizioni e Little Sewing Machine, lo studio legato al progetto. L'iniziativa editoriale, che avevamo annunciato in precedenza, punta ad ampliare l'universo narrativo del gioco anche attraverso una graphic novel e altri progetti che verranno annunciati prossimamente.

Bye Sweet Carole è un'avventura che combina le atmosfere di una fiaba oscura con uno stile visivo ispirato all'animazione classica. L'artbook ne ripercorre lo sviluppo attraverso concept art, studi dei personaggi, illustrazioni e disegni delle ambientazioni, offrendo uno sguardo sul processo creativo che ha dato forma al mondo di Corolla e ai suoi protagonisti, tra cui Lana Benton, Mr. Kyn e Mr. Baesie.