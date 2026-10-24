Lucca Comics & Games 2026, Chris Darril presenta l'artbook di Bye Sweet Carole

Chris Darril sarà tra gli ospiti ufficiali di Lucca Comics & Games 2026, dove presenterà l'artbook ufficiale di Bye Sweet Carole, realizzato in collaborazione con Tora Edizioni. L'appuntamento si inserisce nel programma della manifestazione, che quest'anno celebra il suo sessantesimo anniversario, e permetterà al pubblico di approfondire la genesi del videogioco attraverso un volume dedicato al suo lato artistico e creativo.
L'artbook
L'artbook sarà disponibile durante la fiera in un'edizione regular e in una versione esclusiva contrassegnata dal marchio Lucca 60, quest'ultima limitata a sole 200 copie. Inoltre, fino a esaurimento delle scorte, chi acquisterà il volume riceverà in omaggio una trading card commemorativa illustrata da Michela Cacciatore. La carta è stata realizzata appositamente per celebrare il sessantesimo anniversario di Lucca Comics & Games e la partecipazione di Bye Sweet Carole alla manifestazione, e sarà distribuita esclusivamente durante l'evento.
Il libro rappresenta il primo risultato della collaborazione tra Tora Edizioni e Little Sewing Machine, lo studio legato al progetto. L'iniziativa editoriale, che avevamo annunciato in precedenza, punta ad ampliare l'universo narrativo del gioco anche attraverso una graphic novel e altri progetti che verranno annunciati prossimamente.
Bye Sweet Carole è un'avventura che combina le atmosfere di una fiaba oscura con uno stile visivo ispirato all'animazione classica. L'artbook ne ripercorre lo sviluppo attraverso concept art, studi dei personaggi, illustrazioni e disegni delle ambientazioni, offrendo uno sguardo sul processo creativo che ha dato forma al mondo di Corolla e ai suoi protagonisti, tra cui Lana Benton, Mr. Kyn e Mr. Baesie.
La presenza di Darrill
Nel corso delle quattro giornate della manifestazione, Chris Darril sarà inoltre disponibile per diversi firmacopie presso lo stand Tora Edizioni NAP411, nel Padiglione Napoleone. Gli appuntamenti sono previsti giovedì 29 ottobre dalle 10:30 alle 12:00, venerdì 30 ottobre dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:00, sabato 31 ottobre dalle 16:00 alle 18:00 e domenica 1° novembre dalle 15:00 alle 16:30.
Il programma comprende anche due incontri dedicati al rapporto tra cinema, animazione e videogiochi indipendenti. Il primo, intitolato Il Cinema ritrovato di Bye Sweet Carole, si terrà giovedì 29 ottobre, dalle 16:00 alle 17:00, all'Auditorium San Girolamo. Parlando con la giornalista cinematografica Eva Carducci, Darril approfondirà il legame tra linguaggio cinematografico e interattività, soffermandosi sulle influenze artistiche del gioco e sui temi dell'emancipazione e della libertà di espressione.
Sabato 31 ottobre, dalle 13:30 alle 14:30, presso la Cappella Guinigi, si svolgerà invece A Survival Guide: Come sopravvivere alla produzione di un videogioco indipendente in Italia ed esportare un sogno. Moderato da Jessica Marrubini, conosciuta come Juengisk, l'incontro ripercorrerà le difficoltà produttive, i compromessi e le scelte creative affrontati durante lo sviluppo di Bye Sweet Carole, con uno sguardo alle opportunità e agli ostacoli che caratterizzano la realizzazione di un videogioco indipendente in Italia e la sua distribuzione internazionale.