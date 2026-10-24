Factorio accoglie il suo ultimo grande aggiornamento con la versione 2.1: è la fine di un'era

Factorio ha fatto il suo debutto in accesso anticipato nel 2016. Sembra passata un'eternità, non è vero? Ebbene, dopo diversi mesi di test, il gioco ha accolto l'aggiornamento 2.1, che introduce nuove funzionalità e numerosi miglioramenti pensati per offrire un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Non sono escluse eventuali patch minori dedicate alla correzione di bug, ma si tratta dell'ultimo grande aggiornamento previsto, che segna quindi la fine di un'era.

I dettagli dell'aggiornamento

La versione 2.1 rappresenta l'ultimo grande aggiornamento che Wube Software ha intenzione di realizzare. È bene specificare, però, che non si tratta della fine di Factorio: il gioco continuerà comunque a ricevere correzioni di bug e aggiornamenti di supporto, ma non sono previste ulteriori novità di rilievo. Come dicevamo, dopo diversi mesi di test, l'aggiornamento è finalmente disponibile e introduce "tutte quelle cose che volevamo realizzare per la versione 2.0, ma per le quali non avevamo avuto tempo", ha scritto il team su Steam.

Factorio

Oltre a una serie di miglioramenti pensati per rendere l'esperienza più fluida e intuitiva, la versione 2.1 permette ai razzi di trasportare diverse tipologie di oggetti in un singolo lancio. Le aree di scarico presso le piattaforme di atterraggio, inoltre, facilitano il trasferimento delle merci verso treni e nastri trasportatori. L'aggiornamento introduce anche il supporto nativo per Linux su architettura ARM64 e nuove possibilità di automazione attraverso i circuiti, che consentono di controllare un maggior numero di macchinari e gestire con più precisione il funzionamento della fabbrica. Per scoprire tutti i cambiamenti nel dettaglio, potete consultare le note ufficiali pubblicate su Steam.