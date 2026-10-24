Factorio accoglie il suo ultimo grande aggiornamento con la versione 2.1: è la fine di un'era

Factorio ha fatto il suo debutto in accesso anticipato nel 2016. Sembra passata un'eternità, non è vero? Ebbene, dopo diversi mesi di test, il gioco ha accolto l'aggiornamento 2.1, che introduce nuove funzionalità e numerosi miglioramenti pensati per offrire un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Non sono escluse eventuali patch minori dedicate alla correzione di bug, ma si tratta dell'ultimo grande aggiornamento previsto, che segna quindi la fine di un'era.
I dettagli dell'aggiornamento
La versione 2.1 rappresenta l'ultimo grande aggiornamento che Wube Software ha intenzione di realizzare. È bene specificare, però, che non si tratta della fine di Factorio: il gioco continuerà comunque a ricevere correzioni di bug e aggiornamenti di supporto, ma non sono previste ulteriori novità di rilievo. Come dicevamo, dopo diversi mesi di test, l'aggiornamento è finalmente disponibile e introduce "tutte quelle cose che volevamo realizzare per la versione 2.0, ma per le quali non avevamo avuto tempo", ha scritto il team su Steam.
Oltre a una serie di miglioramenti pensati per rendere l'esperienza più fluida e intuitiva, la versione 2.1 permette ai razzi di trasportare diverse tipologie di oggetti in un singolo lancio. Le aree di scarico presso le piattaforme di atterraggio, inoltre, facilitano il trasferimento delle merci verso treni e nastri trasportatori. L'aggiornamento introduce anche il supporto nativo per Linux su architettura ARM64 e nuove possibilità di automazione attraverso i circuiti, che consentono di controllare un maggior numero di macchinari e gestire con più precisione il funzionamento della fabbrica. Per scoprire tutti i cambiamenti nel dettaglio, potete consultare le note ufficiali pubblicate su Steam.
Un gioco particolarmente apprezzato
Per chi non lo conoscesse, Factorio è un gestionale e simulatore di costruzione che negli anni ha conquistato un gran numero di giocatori. L'obiettivo è sviluppare nuove tecnologie e progettare fabbriche sempre più complesse, difendendosi al tempo stesso dalle creature ostili che popolano il pianeta. Si tratta quindi di un'esperienza che combina costruzione, gestione e sopravvivenza. Già nel 2022 vi avevamo raccontato che Factorio aveva venduto oltre 3 milioni di copie, ottenendo il 98% di recensioni positive su Steam.
Qualche anno dopo, l'espansione Space Age ha contribuito a stabilire un nuovo record di giocatori contemporanei, raggiungendo un picco di 91.801 utenti. Anche la versione 2.0 aveva introdotto numerose novità, tra cui robot più intelligenti e binari sopraelevati, arricchendo ulteriormente l'esperienza di gioco. Con l'arrivo della versione 2.1, si chiude quindi un importante capitolo nella storia di uno dei gestionali più apprezzati su PC. E voi avete apprezzato questo titolo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.