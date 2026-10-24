Genshin Impact svela la versione 7.2: data di uscita, i nuovi personaggi e codici promozionali

Come da tradizione, durante la presentazione dell'update sono stati distribuiti anche tre codici promozionali che permettono di ottenere complessivamente 300 Primogemme e altre risorse utili. Potrete riscattarli tramite il sito ufficiale oppure direttamente dal gioco attraverso la sezione Account > Riscatta un codice. Di seguito i nuovi codici:

HoYoverse ha presentato la versione 7.2 di Genshin Impact , intitolata "L'alba della rovina", che sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 4 novembre . L'aggiornamento porta avanti la trama principale ambientata a Snezhnaya, introduce una nuova area esplorabile e aggiunge due personaggi giocabili inediti, Mitya e Valeriy.

L'apice dell'arco narrativo di Snezhnaya e nuovi personaggi

La versione 7.2 segna un momento cruciale della storia di Genshin Impact. Con l'attivazione dei "Chiodi del Castigo" in tutta Teyvat e il diffondersi del misterioso fenomeno della Terra sacra, la minaccia di una catastrofe globale incombe sull'intero continente. Per contrastare la crisi, la Tsaritsa convoca a Snezhnaya i rappresentanti delle sette nazioni, dando vita a un vertice senza precedenti che riunisce gli Archon e alcuni dei personaggi più importanti incontrati nel corso dell'avventura. La nuova missione dell'Archon porterà i giocatori ad affrontare questa emergenza insieme ai propri alleati. Saranno inoltre disponibili nuovi Incarichi segreti della Tsaritsa, con ricompense aggiuntive che includono anche un aliante a tema Snezhnaya.

Sul fronte dell'esplorazione, l'aggiornamento apre una nuova area nella parte orientale di Snezhnaya. Attraverso la rete ferroviaria introdotta nella precedente versione sarà possibile raggiungere Novokitezhgrad, il principale centro produttivo del Kristall di Kresnik. Costruita interamente nel sottosuolo e circondata da enormi cristalli, la città offre uno scenario completamente diverso rispetto alle lande innevate della superficie. I giocatori potranno inoltre proseguire fino alla Cima dell'Ala e visitare la Vecchia Kitezhgrad, la prima città di Snezhnaya fondata dallo Tsar Belyi.

Tra le novità più importanti figurano anche due nuovi personaggi Electro. Mitya debutta come unità da 5 stelle armata di catalizzatore e specializzata nel potenziare la reazione di Astroconduzione, evoluzione della Superconduzione introdotta nella nuova saga di Snezhnaya. Grazie alle sue abilità può accumulare energia speciale e convertirla in potenti attacchi offensivi sia sul campo sia fuori campo. Ad affiancarlo troviamo Valeriy, personaggio Electro da 4 stelle che combatte con la spada. Maggiore del Palazzo dell'Armeria, è specializzato nel fornire scudi e bonus ai danni Electro, risultando particolarmente efficace nelle squadre basate sulle reazioni di Astroconduzione. Nella prima fase di banner faranno il loro debutto Mitya e Valeriy insieme al ritorno di Furina, mentre nella seconda fase torneranno Zibai e Linnea.

Non mancheranno infine eventi a tempo limitato che vedranno protagonisti alcuni personaggi provenienti da Mondstadt, chiamati a collaborare per arginare la crisi in corso a Snezhnaya. Completando le varie attività sarà possibile ottenere Primogemme, materiali di potenziamento e persino invitare gratuitamente un personaggio 4 stelle a scelta. A questi si aggiungeranno nuovi eventi fotografici e minerari, oltre ad aggiornamenti per la modalità Miliastra Mirabilia, che riceverà una lobby a tema ballo in maschera, un set gratuito da 4 stelle e ulteriori strumenti dedicati all'editor di livelli.