Genshin Impact svela la versione 7.1: data di uscita, nuovi personaggi e i codici con 300 Primogemme gratis

La versione 7.1 è intitolata Requiem per l'oltretomba e sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 23 settembre . Tra una novità e l'altra sono stati annunciati anche tre codici promozionali che elargiscono per tutti i giocatori 300 Primogemme e altre risorse utili. Potrete riscattarli dal sito ufficiale o dalla sezione Account > Riscatta un codice nel gioco.

Il team di HoYoverse ha presentato oggi la versione 7.1 di Genshin Impact . Come al solito è lecito aspettarsi un aggiornamento ricco di novità, con nuovi personaggi giocabili, missioni della storia ed eventi a tempo limitato.

Le novità dell'aggiornamento

La versione 7.1 di Genshin Impact porta i giocatori al centro della crisi che sta travolgendo Snezhnaya. La nuova missione dell'Archon mette finalmente il Viaggiatore faccia a faccia con la Tsaritsa, rivelando la strategia dietro la raccolta dei Gnosi e il ruolo che la nazione intende assumere contro i Princìpi celesti.

La situazione precipita con l'intervento della Signora della Morte Ronova, che ostacola lo sviluppo di Snezhnaya e prepara uno scontro decisivo. L'arrivo della Signora della Vita Rhinedottir complica ulteriormente gli equilibri, mentre i giocatori si schierano al fianco della nazione in una battaglia finale che introduce Ronova anche come nuovo boss settimanale. Completando la missione dell'Archon si ottengono 620 Primogemme.

La versione introduce due nuovi personaggi da 5 stelle: Vesna, di elemento Anemo e armata di spada, capace di convertire la reazione Turbinio in Turbinio astrale e di evocare Lame spirituali; e Vodyanitsa, personaggio Hydro con catalizzatore, che assume la forma di Folletto dell'acqua per curare, indebolire i nemici e potenziare il Vortice astrale. Entrambe debuttano nella prima fase dei Desideri evento, mentre la seconda vedrà il ritorno di Skirk ed Escoffier.

Miliastra Mirabilia riceve una lobby a tema autunnale, nuovi completi e funzioni avanzate per l'editor. La versione celebra anche il sesto anniversario del gioco, offrendo ricche ricompense: un personaggio da 5 stelle esclusivo gratuito, un 5 stelle permanente a scelta, 1.600 Primogemme, 10 unità di Destino intrecciato e altri bonus.