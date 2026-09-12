La prima recensione di Another Eden Begins, dallo scrittore di Chrono Trigger, è online

La testata giapponese Famitsu ha reso disponibili nuove recensioni dedicate ai giochi più recenti e possiamo ora vedere che è disponibile anche il primo responso per Another Eden Begins , realizzato con l'aiuto di Masato Kato, che ha scritto la storia per Chrono Trigger e Chrono Cross, oltre ad aver aiutato nella scrittura di vari giochi di Square Enix e non solo.

Le recensioni di Another Eden Begins

Possiamo inoltre leggere, grazie a una traduzione dal giapponese all'inglese, le opinioni dei quattro recensori di Famitsu riguardo ad Another Eden Begins.

Recensore 1: "Non ho giocato alla versione per smartphone. Questa classica avventura JRPG incentrata sui viaggi nel tempo ti fa sentire come se stessi viaggiando nel tempo in prima persona. Al contempo, il moderno sistema di combattimento a comandi, caratterizzato dalle Chain Skill che si attivano automaticamente al soddisfacimento di determinate condizioni, riesce ad esaltare sia il piacere tattico di creare attacchi combinati, sia la pura esaltazione del gameplay. Gli stili di combattimento radicalmente differenti a seconda della composizione del party, unitamente alle differenze tra le epoche antica, moderna e futura, sono due "cambiamenti" che spingono l'avventura sempre in avanti."

Recensore 2: "Con gli autori di titoli del calibro di Chrono Trigger, questo RPG che vi trascina in un'avventura attraverso il tempo e lo spazio saprà sicuramente farvi battere il cuore. Il sistema di combattimento si basa su un'impostazione classica, ma la profondità strategica è notevole, consentendo di puntare ad attacchi combinati con le "Chain Skill" o di scatenare l'"Another Force" per travolgere il nemico con l'intero party. I dialoghi e le transizioni di scena sono un po' lunghi, e il ritmo piuttosto blando può risultare leggermente frustrante."

Recensore 3: "Pur aderendo al formato ortodosso dei JRPG, il gioco è realizzato con una meticolosa cura per i dettagli volti ad amplificare il senso di soddisfazione. Presenta un character design raffinato, una componente visiva e sonora limpida, uno scenario dinamico che si sviluppa nel tempo, una regia emotivamente coinvolgente e combattimenti ritmati che trasmettono una forte sensazione di cooperazione. Il design intuitivo garantisce di non rimanere mai bloccati e la resa dei tempi di gioco è eccellente. Anche l'equilibrio tra contenuti, longevità e prezzo è lodevole."

Recensore 4: "L'atmosfera un po' kitsch e tipica del franchise, caratteristica di ciascuna epoca in cui il gioco è ambientato, e il contrasto con i momenti intensi che si accumulano durante le boss battle (comprese le interazioni prima e dopo il combattimento), fungono in realtà da vero motore trainante per il gameplay. Il sistema di combattimento risulta estremamente stimolante poiché le condizioni per attivare le Chain Skill chiave non sono particolarmente complesse, consentendo di mantenere uno stile di gioco costantemente aggressivo. Sebbene la varietà dei power-up non sia amplissima, la frequenza delle occasioni è bilanciata al punto giusto, invogliando il giocatore a proseguire senza sosta."