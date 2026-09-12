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Borderlands 4 attira nuovi giocatori con un weekend gratis e un nuovo personaggio sexy

Se il numero di giocatori cala, niente di meglio di un personaggio molto attraente per attirare nuovi e vecchi appassionati, con l'aiuto di un weekend gratuito.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/09/2026
Loveless di Borderlands 4
Borderlands 4
Borderlands 4
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Il numero di utenti contemporanei su Steam di Borderlands 4 è aumentato da ieri e il motivo principale è legato al fatto che Gearbox Software ha reso disponibile un weekend gratuito per lo sparatutto.

Forse, però, ha aiutato anche l'arrivo di un nuovo personaggio giocabile alquanto attraente.

Il nuovo personaggio di Borderlands 4

Parliamo, come potete vedere qui sotto, di Loveless, un personaggio femminile che non nasconde le proprie forme.

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Loveless viene descritta come una "forma di vita superiore", una combattente potenziata ciberneticamente e con una psiche divisa. Fa affidamento su un'aggressività totale e sulla propria agilità per abbattere nemici grandi e piccoli, ma ovviamente è stato l'aspetto a convincere i videogiocatori di tutto il mondo a sborsare 9,99 euro.

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Se acquistate l'Ornate Order Pack, oppure se lo possedete già come parte della Super Deluxe Edition e del Vault Hunter Pack, otterrete una skin esclusiva che lascia ben poco spazio all'immaginazione.

Diteci, cosa ne pensate del personaggio? Vi interessa? Ricordiamo infine che Borderlands 4 per Nintendo Switch 2 è ancora possibile, ma non è la priorità.

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