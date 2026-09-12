Se arrivasse l'apocalisse, le carte Pokémon diventerebbero la valuta mondiale: come i tappi in Fallout

Pete Levin, fondatore di Griffin Gaming Partners, ritiene che le carte collezionabili di Pokémon sarebbero la perfetta nuova valuta che gli umani utilizzerebbero se l'economia globale dovesse crollare in seguito a qualche catastrofe apocalittica.
Il fatto che la società di venture capital sia proprietaria di 500.000 carte da collezione potrebbe forse aver condizionato questo pensiero.
Il commento di Levin sulle carte Pokémon
Parlando con The Hollywood Reporter, Levin ha spiegato che dispone di oltre 1,6 miliardi di asset legati al mondo ludico, comprese le carte Pokémon. Afferma che le carte sono un prodotto che porta grandi guadagni e ritiene che parte di tale valore rimarrebbe anche se delle bombe nucleari distruggessero parte del mondo.
"I Pokémon sono un fenomeno globale", ha dichiarato Levin. "Sono assolutamente convinto che se domani il mondo dovesse affrontare un'apocalisse, il giorno seguente la valuta globale sarebbe rappresentata dalle carte Pokémon."
"Le carte Pokémon stanno battendo l'S&P 500 del 3.000%", ha proseguito. "Nate in Giappone, si sono imposte in tutto il mondo tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000. Hanno poi vissuto un momento di apogeo e uno di nadir, e da quel momento in poi sono entrate in una curva di crescita parabolica. Ed è proprio questo ad aver guidato l'espansione del mercato internazionale delle carte collezionabili."
"C'è una generazione ormai diventata adulta che prova nostalgia per questi giocattoli, per questi videogiochi vintage, per queste carte collezionabili e per questi fumetti, e che ora ha una capacità di spesa", ha concluso Levin. "Quindi anche questo è stato un enorme fattore propulsivo tangibile per il mercato."
Segnaliamo infine che GCC Pokémon Pocket presto accoglierà le prime carte con il doppio Tipo.