GOALS cambia pelle: la prova della patch 2.0 e l'intervista al CEO

La vita dei titoli calcistici è da sempre molto complicata. Alle spalle del gigante EA Sports FC , sono diversi i titoli che negli ultimi anni hanno provato a ritagliarsi uno spazio offrendo un approccio diverso alle partite o modalità uniche. Uno dei progetti più interessanti è senza ombra di dubbio GOALS, titolo sviluppato in Svezia dallo studio creato da Andreas Thorstensson , ex pro player di Counter-Strike . In occasione della pubblicazione della patch 2.0 abbiamo avuto modo di intervistarlo, cercando di scoprire qualcosa in più sullo stato attuale del gioco e sui progetti futuri.

Le novità della 2.0

Nonostante il "monopolio di EA" la domanda per i titoli calcistici è sicuramente alta, dopotutto si tratta dello sport più seguito al mondo, con Andreas che ci ha confermato che più di 1 milione di utenti avevano scaricato il titolo nella settimana di lancio e proprio il loro feedback si è rivelato fondamentale per bilanciare il gioco. "Creare un'esperienza calcistica coerente è stata una delle sfide più difficili per il nostro studio. All'interno di una partita il movimento dei giocatori, i passaggi, i tiri, la fase difensiva, la fisica e tanto altro agiscono insieme, quindi modificare anche una piccola cosa può avere grandi effetti su tutto il gioco. Il supporto della community è stato fondamentale, perché con così tante partite giocate emergono più velocemente i problemi che poi andiamo a risolvere. Un esempio è quello dei passaggi: gli utenti non erano soddisfatti del feeling in game, quindi li abbiamo rivisti con l'aggiornamento 2.0".

E proprio in questi giorni abbiamo potuto testare questa nuova build in anteprima e constatare che i passaggi ci hanno colpito positivamente. Gli sviluppatori si sono concentrati particolarmente sul lock dei giocatori e sulle animazioni per garantire agli utenti il maggior controllo possibile. Alla base il sistema rimane molto manuale, con l'obbligo di dare la giusta forza e direzione per evitare di perdere malamente il pallone, ma ora si riesce davvero a concatenare una serie di passaggi per bucare le difese avversarie. "La nostra visione per GOALS è chiara: vogliamo offrire un gioco in cui le decisioni prese dagli utenti contano davvero, con controlli super responsivi, alto skill gap e con zero script" dichiara Andreas.

Proprio lo script è il nemico pubblico numero uno di ogni titolo sportivo online, con infiniti dibattiti online tra chi lo ritiene causa di ogni sconfitta e chi ne nega l'esistenza. "Le persone spesso confondono lo scripting con la presenza della CPU e del bilanciamento. Per noi, lo script è un sistema che cambia le regole del gioco durante la partita, in modo da far accadere determinate situazioni come un gol all'ultimo minuto. GOALS non ha nulla di questo, con ogni partita che viene decisa dagli utenti in base alle loro azioni. Chiaramente un minimo di presenza della CPU è necessario, visto che una persona non può controllare nello stesso momento tutta la squadra".