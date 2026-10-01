I voti delle recensioni di Gears of War: E-Day parlano di una delle migliori esclusive Xbox degli ultimi anni

Il verdetto generale è molto positivo : il gioco sta raccogliendo voti alti, con poche eccezioni. Al momento E-Day registra una media di 87 su Xbox e 86 su PC su Metacritic, mentre su OpenCritic si assesta sull'87. Numeri che lo collocano tra le produzioni verdecrociate più apprezzate degli ultimi anni.

È appena scaduto l' embargo sulle recensioni internazionali di Gears of War: E-Day , permettendoci di capire cosa aspettarci dal nuovo capitolo della serie sparatutto di The Coalition in vista del lancio del 6 ottobre su Xbox Series X|S, PC e Game Pass.

Pareri generalmente molto positivi

Nella recensione di Gears of War: E-Day di Multiplayer.it, firmata da Tommaso Pugliese, evidenziamo come il gioco rappresenti un ritorno in grande stile per la storica esclusiva Xbox, grazie a una campagna "mai così ampia, ricca e spettacolare" che racconta con forza il Giorno dell'Emersione e valorizza la crescita dei quattro protagonisti. La nuova struttura dei livelli è indicata come la novità più rilevante, capace di ripensare il sistema di movimento storico e bilanciare asciuttezza e nuovi innesti di spessore. Il tutto sostenuto da una realizzazione tecnica straordinaria, in grado di restituire "tutta la disperazione e la violenza" dell'evento che ha segnato la saga.

Tra i pareri più entusiasti della stampa estera troviamo GamingBolt, che assegna un 9: pur con qualche inciampo narrativo, il titolo viene lodato per i sistemi di movimento rinnovati e per la capacità di offrire "uno dei sistemi di combattimento più solidi" e una delle campagne "meglio ritmate della serie da molto, moltissimo tempo".

VGC, con un 8 (4 stelle su 5), sottolinea come la campagna offra un'azione "senza un attimo di tregua", relegando però la storia in secondo piano. Apprezzato lo spazio dedicato ai nuovi protagonisti Mags e Lucas, anche se, considerando che il gioco è "il prologo giocabile della storia di Marcus e Dom che i fan aspettano da decenni", il loro rapporto avrebbe meritato maggiore approfondimento. Sul fronte del gunplay, tuttavia, "ben poco riesce a batterlo quest'anno".

Tra le poche valutazioni meno entusiaste spicca quella di The Guardian, che assegna una sufficienza. La testata riconosce la solidità del combattimento, definito "tattico, sanguinoso e basato sulle coperture", ma critica tutto ciò che gli ruota attorno, descrivendo l'esperienza come "sicura e ripetitiva", incapace di sviluppare ulteriormente le idee introdotte nelle prime ore.