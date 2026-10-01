The Coalition teme nuovi tagli dopo Gears of War: E-Day: a rischio anche i bonus

In bilico

La questione è legata alla ristrutturazione generale avviata da Xbox nel corso dell'anno. Dopo i primi 1.600 licenziamenti annunciati a luglio nell'ambito di un piano complessivo da 3.200 posti di lavoro, Microsoft ha effettuato ulteriori tagli e riorganizzazioni che hanno coinvolto diversi studi. Nelle ultime settimane sono stati eliminati almeno altri 268 posti, mentre alcune realtà sono state trasferite sotto altre divisioni o hanno affrontato processi che potrebbero portare a ulteriori cambiamenti, comprese chiusure, come quella probabile di Ninja Theory (che non ha trovato un compratore).

The Coalition è rimasta fuori dalla prima ondata di tagli. All'interno dello studio c'erano quindi motivi per ritenere che la situazione fosse relativamente sicura: da una parte Gears of War: E-Day rappresenta una delle principali uscite di Xbox, dall'altra The Coalition è considerata una delle realtà di punta della divisione Xbox Game Studios. Un dipendente l'ha descritta come uno dei "bravi ragazzi" dell'organizzazione, sottolineando il rapporto di fiducia costruito negli anni e un approccio relativamente poco invasivo da parte della dirigenza.

Nonostante questo, i precedenti licenziamenti avevano già avuto un impatto sul morale dello studio. A luglio, alcuni sviluppatori descrivevano l'atmosfera come "cauta", con i posti di lavoro ancora destinati a essere eliminati che rimanevano "sospesi sopra le nostre teste". Il team stava inoltre lavorando duramente per completare E-Day, al punto che negli ultimi mesi ci sarebbe stato un periodo di crunch particolarmente intenso. Il lavoro aggiuntivo sarebbe stato compensato almeno in parte con giorni di ferie supplementari, ma l'incertezza sui licenziamenti continuava a pesare.

La situazione è cambiata ulteriormente con il licenziamento di Juan Vaca, story director di E-Day, avvenuto appena due settimane prima del lancio. Eurogamer riferisce inoltre di altri sviluppatori che sarebbero stati allontanati da The Coalition nelle settimane precedenti. La partenza di Vaca avrebbe avuto un forte impatto sul morale del gruppo. Un dipendente l'ha definita "molto demoralizzante", spiegando di poter soltanto immaginare "il dolore di aver trascorso tutti quegli anni su un gioco per poi vedersi strappare completamente l'ultima parte del percorso, senza poter fare nulla".

Da quel momento, secondo le fonti, gli sviluppatori sarebbero rimasti "scontenti e sul filo del rasoio". L'aspettativa iniziale era che eventuali licenziamenti arrivassero dopo l'uscita del gioco, ma ora il timore è che possano verificarsi già nelle prossime settimane oppure che The Coalition venga riorganizzata sotto Activision entro la fine dell'anno.