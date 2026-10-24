Tomb Raider, come 30 anni fa Lara Croft ha ridefinito il concetto di avventura

Il primo Tomb Raider è stato infatti a tutti gli effetti uno spartiacque, uno di quei titoli il cui nome un bel giorno ha varcato la soglia dei nostri schermi per non uscirne mai più, finendo, anzi, per diventare sinonimo indiscusso di avventura e di scoperta , di rovine dimenticate e di trappole mortali. Un nome che oggi spegne trenta candeline, ma che sembra non essere invecchiato di un solo giorno.

Tutto però è partito da lì, da quell'ottobre 1996 nel quale si affacciò per la prima volta sul mercato una ragazza armata di due pistole che non sapeva ancora che avrebbe cambiato per sempre l'universo videoludico, influenzandolo in un modo che pochi altri personaggi possono vantare nel proprio curriculum.

Nobile, avventuriera, aristocratica, archeologa, forte, fragile, data per morta, accusata di omicidio, risorta e ridisegnata più volte. Ma quante vite ha vissuto Lara Croft in 30 anni? Esatto, trenta, tre decenni lungo i quali abbiamo imparato a conoscere e amare una delle icone più riconoscibili del mondo dei videogiochi attraverso le sue gesta; un fenomeno globale di costume, trasversale, che nel tempo ha assunto varie forme rimanendo però sempre fedele alla sua essenza.

La nascita di un mito

La genesi di Tomb Raider è una di quelle storie di talento e follia creativa che potevano prendere forma soltanto nella frizzante Gran Bretagna degli anni Novanta. All'interno degli studi di Core Design, una software house di dimensioni modeste situata nella cittadina industriale di Derby, un gruppo di appena sei persone si mette al lavoro con un'ambizione smisurata e visionaria: creare un'avventura tridimensionale in terza persona che possa sfruttare a dovere le capacità di calcolo delle console a 32 bit di nuova generazione.

Lara Croft in tutto il suo spigoloso splendore

La mente chiave dietro questo rudimentale concept iniziale è il designer Toby Gard, che comprende immediatamente come la telecamera piazzata dietro al personaggio giocabile richieda una figura centrale forte e distintiva. Nelle primissime fasi di progettazione il protagonista è un uomo ispirato a Indiana Jones, ma la richiesta di Jeremy Heath-Smith, cofondatore di Core Design, di evitare un personaggio troppo simile a Indy e la volontà di proporre qualcosa di fresco spingono Gard a una scelta insolita per l'epoca: trasformare l'eroe in una donna.

La prima bozza del personaggio è quella di un'avventuriera sudamericana di nome Laura Cruz, dal carattere duro e volitivo, tuttavia, col tempo, si preferisce virare su una figura dalla personalità più raffinata e dal fascino aristocratico, maggiormente idonea al pubblico britannico e internazionale. Ed è così che avviene la metamorfosi della combattiva Laura Cruz nell'elegante e letale Lara Croft.

Lo sviluppo di Tomb Raider, tuttavia, è caratterizzato da sforzi tecnici non indifferenti: il team deve infatti sviluppare una tecnologia proprietaria per gestire la telecamera e la costruzione di un mondo interamente 3D, e per semplificare il posizionamento degli oggetti e i calcoli delle collisioni nell'ambiente virtuale, gli sviluppatori finiscono per mettere in piedi un sistema basato su blocchi cubici e griglie invisibili.

Lara Croft pronta per entrare in azione

Tutto ciò consente a Lara di compiere salti di precisione, di arrampicarsi e di appendersi alle sporgenze in un modo mai visto prima in un videogioco. È all'E3 del 1996 che una demo porta Lara all'attenzione della stampa internazionale, ed è un debutto trionfale che convince l'editore, Eidos Interactive, a incentrare l'intera campagna pubblicitaria del titolo su di lei e sulla sua debordante personalità e che lascia presagire buoni risultati commerciali.

Be', niente di più azzeccato; tuttavia l'uscita del gioco avviene in modo del tutto peculiare, e questo a causa di un importante accordo di esclusiva temporale stretto tra Eidos e Sega, motivo per il quale il titolo esordisce ufficialmente a fine ottobre del 1996 innanzitutto su Saturn per quanto riguarda il mercato europeo, per poi approdare solo qualche settimana dopo sulla prima PlayStation e su MS-DOS.

Quello che succede dopo è storia. Tomb Raider diventa un prodigio commerciale di proporzioni mondiali, complice un'accoglienza di pubblico e critica semplicemente clamorosa: le riviste specializzate gli attribuiscono votazioni siderali e le vendite schizzano alle stelle; numeri che trasformano Lara Croft in un simbolo. Un simbolo destinato alla leggenda.