Alien: Isolation 2 non è stato reso più facile: i director raccontano il sequel a Lucca

Uno degli appuntamenti videoludici più appetitosi di quest'ultima edizione di Lucca Comics & Games è stato poter incontrare Anastasia Sopikova e Alistair Hope, rispettivamente project art director e creative director di Alien: Isolation 2 . Alla fiera veniva data anche la possibilità di provare la stessa demo presente alla Gamescom , quindi un'occasione unica anche per me che ancora non avevo avuto il piacere di provare quello che è senza dubbio uno dei giochi che aspetto di più.

12 anni fa

Proprio in questi giorni i vari social mi stanno ricordando che, esattamente dodici anni fa, guadagnavo il trofeo a cui forse sono più legato: finire Alien: Isolation alla massima difficoltà. Naturalmente l'ho detto anche a loro appena ne ho avuto l'opportunità. Per quel che mi riguarda il gioco Creative Assembly è il secondo stealth migliore di sempre, gli metto sopra solo Hitman World of Assassination che è naturalmente più complesso e sfaccettato.

Ma se calcolassimo anche l'ambientazione, beh, Alien: Isolation è senza dubbio il miglior gioco mai sviluppato su Alien, uno degli horror interattivi più efficaci. A suo modo un capolavoro che mi ha sconquassato, massacrato, spaventato a morte per non so quante ore, perché quel gioco dura anche tanto e alla fine sei ridotto davvero a uno straccio che è come credo si senta la protagonista in quel momento. Alien: Isolation andò benino ma non abbastanza, il pubblico se lo è guadagnato strada facendo, anche attraverso forti sconti questo è vero, ma tutto ciò ha contribuito a fargli guadagnare lo status a lui probabilmente più consono: non un best seller, ma sicuramente un cult.