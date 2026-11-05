Assassin's Creed: Black Flag Resynced per PC cala del 29% su Instant Gaming

Se volete salpare nuovamente al comando della Jackdaw con una veste grafica del tutto rinnovata, su Instant Gaming è disponibile Assassin's Creed Black Flag Resynced per PC (Ubisoft Connect) a un prezzo più vantaggioso rispetto al debutto estivo. A fronte di un listino standard di 60 euro, lo store applica un ribasso a catalogo del 42%, esponendo un valore netto di 34,99 euro, molto vicino al minimo storico. Aggiungendo l'IVA al 22%, la somma richiesta per l'acquisto si attesta su 42,69 euro, cifra che corrisponde a uno sconto effettivo del 29% e assicura un risparmio reale di 17,31 euro. Per riscattare la chiave digitale e legarla al vostro profilo, potete fare riferimento al box dedicato o al link all'offerta che trovate qui .

Il remake dell'epopea piratesca: comparto tecnico e novità della versione PC

Il titolo ripropone il viaggio di Edward Kenway durante l'età d'oro della pirateria, quando le acque dell'Avana, di Kingston e di Nassau erano contese tra le potenze coloniali e le confraternite clandestine. La formula mescola la navigazione libera e l'esplorazione a terra: si passa senza caricamenti dal timone della nave ai duelli all'arma bianca sui ponti nemici, alternando l'assalto ai forti marittimi alla caccia ai tesori sepolti sulle isole tropicali. Rispetto all'opera del 2013, il remake introduce una gestione più flessibile della furtività, con la possibilità di accovacciarsi in qualsiasi momento, un sistema di parate e contrattacchi ricalibrato per risultare più dinamico e nuovi ufficiali reclutabili per arricchire le abilità dell'equipaggio in mare.

Il motore grafico Anvil è stato aggiornato con geometrie micropoligonali, un sistema di illuminazione globale in ray tracing e una fisica dei fluidi rifatta da zero, capace di restituire onde oceaniche credibili e tempeste tropicali minacciose. L'edizione proposta è la Standard Edition, contenente l'intera campagna narrativa per giocatore singolo. La chiave digitale acquistata si riscatta tramite l'applicazione Ubisoft Connect su sistemi operativi Windows, garantendo la sincronizzazione dei progressi tramite salvataggi cloud, l'accesso alle sfide interne della piattaforma Ubisoft e la compatibilità immediata sia con la combinazione mouse e tastiera sia con i gamepad moderni.