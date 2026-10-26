La modalità New Game Plus di Assassin's Creed: Black Flag Resynced ha una data, ed è davvero imminente: l'aggiornamento che la introdurrà sarà disponibile a partire da domani, 27 ottobre, alle 15.00 ora italiana.
Il contenuto principale dell'update sarà appunto il New Game Plus, che permetterà di ricominciare l'avventura di Edward Kenway da capo dopo averla completata, mantenendo però gran parte dei progressi ottenuti nel corso della partita precedente.
Nello specifico, sarà possibile conservare strumenti, potenziamenti, armi sbloccate, ciondoli, miglioramenti della Jackdaw, abilità degli ufficiali e animali domestici, oltre a denaro, materiali, merci commerciali, abiti, progressi del covo, collezioni artistiche e navi della flotta di Kenway.
Anche gli oggetti del Codex, comprese le mappe del tesoro già acquisite e completate, e quelli acquistati nel negozio rimarranno disponibili. Gli ufficiali, tuttavia, dovranno essere reclutati nuovamente, mentre sarà necessario riconquistare i forti: la nebbia della mappa verrà infatti ripristinata. Gli oggetti legati alle missioni saranno rimossi dall'inventario.
Il New Game+ introdurrà inoltre una nuova valuta, gli Escudos, ottenibili completando sfide e saccheggiando forzieri già aperti. Sarà anche possibile convertire i Reales in Escudos presso il negozio generale, per acquistare nuovi abiti e oggetti esclusivi di questa modalità. Gli acquisti normalmente disponibili con i Reales non subiranno modifiche.
La sfida aumenterà progressivamente a ogni nuova partita: i soldati d'élite compariranno più frequentemente e le navi di grado massimo pattuglieranno le acque dei Caraibi. Volendo si potrà arrivare fino al New Game+++++, affrontando quindi un totale di cinque livelli di progressione.
Una sfida letale
Oltre alla già annunciata modalità New Game Plus, Assassin's Creed: Black Flag Resynced riceverà con l'aggiornamento di domani anche il Nightmare Mode: un nuovo livello di difficoltà peensato per chi è alla ricerca di un'esperienza particolarmente punitiva.
Nel Nightmare Mode i nemici infliggeranno più danni, reagiranno più rapidamente e puniranno con maggiore severità ogni errore. Durante il combattimento a terra, i danni dei nemici saranno moltiplicati per 1,8, le finestre temporali per effettuare le parate saranno ridotte e gli attacchi non presenteranno più il consueto indicatore luminoso bianco.
I nemici armati a distanza spareranno più spesso e verrà disattivata la protezione che impedisce di morire con un singolo colpo. Proiettili ed esplosivi diventeranno quindi particolarmente pericolosi. Anche lo stealth subirà delle modifiche: il tempo necessario ai nemici per individuare Edward verrà notevolmente ridotto, mentre le indagini dureranno più a lungo.
Gli avversari potranno inoltre sentirlo se si muoverà più velocemente di una camminata. Per nascondersi in una posizione elevata, Edward dovrà trovarsi ad almeno sei metri di altezza rispetto al nemico, contro i quattro metri normalmente richiesti.
La difficoltà riguarderà anche le attività secondarie: tutti i danni delle navi verranno aumentati, gli squali sott'acqua saranno più letali, i ricci e le meduse infliggeranno il doppio dei danni e la riserva di ossigeno si esaurirà più rapidamente.
Le altre novità
Caratterizzato da un peso variabile a seconda della piattaforma (4,3 GB su PC, 2,1 GB su Steam, 4,5 GB su PS5 e 15,5 GB su Xbox Series X|S), l'aggiornamento finale di Assassin's Creed: Black Flag Resynced provvederà anche a introdurre nuovi tesori, animazioni e oggetti cosmetici.
Fra le altre aggiunte figurano nuovi forzieri della community nascosti nel mondo di gioco, alcuni dei quali conterranno ricompense richieste direttamente dai giocatori. Torneranno inoltre alcune animazioni di eliminazione presenti nel gioco originale, comprese quelle con lama celata, a mani nude, con spada singola e con la combinazione di spada e pistola.
Saranno infine disponibili nuovi elementi cosmetici, dagli abiti alle skin per gli animali domestici, fino ai ciondoli: per ottenerli bisognerà giocare al New Game+. E non mancheranno ovviamente gli interventi per la risoluzione di bug e glitch di vario genere.