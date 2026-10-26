La modalità New Game Plus di Assassin's Creed: Black Flag Resynced ha una data, ed è davvero imminente: l'aggiornamento che la introdurrà sarà disponibile a partire da domani, 27 ottobre, alle 15.00 ora italiana.

Il contenuto principale dell'update sarà appunto il New Game Plus, che permetterà di ricominciare l'avventura di Edward Kenway da capo dopo averla completata, mantenendo però gran parte dei progressi ottenuti nel corso della partita precedente.

Nello specifico, sarà possibile conservare strumenti, potenziamenti, armi sbloccate, ciondoli, miglioramenti della Jackdaw, abilità degli ufficiali e animali domestici, oltre a denaro, materiali, merci commerciali, abiti, progressi del covo, collezioni artistiche e navi della flotta di Kenway.

Anche gli oggetti del Codex, comprese le mappe del tesoro già acquisite e completate, e quelli acquistati nel negozio rimarranno disponibili. Gli ufficiali, tuttavia, dovranno essere reclutati nuovamente, mentre sarà necessario riconquistare i forti: la nebbia della mappa verrà infatti ripristinata. Gli oggetti legati alle missioni saranno rimossi dall'inventario.

Il New Game+ introdurrà inoltre una nuova valuta, gli Escudos, ottenibili completando sfide e saccheggiando forzieri già aperti. Sarà anche possibile convertire i Reales in Escudos presso il negozio generale, per acquistare nuovi abiti e oggetti esclusivi di questa modalità. Gli acquisti normalmente disponibili con i Reales non subiranno modifiche.

La sfida aumenterà progressivamente a ogni nuova partita: i soldati d'élite compariranno più frequentemente e le navi di grado massimo pattuglieranno le acque dei Caraibi. Volendo si potrà arrivare fino al New Game+++++, affrontando quindi un totale di cinque livelli di progressione.