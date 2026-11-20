Nell'ultimo trimestre l'azienda ha totalizzato prenotazioni nette per 389 milioni di euro , superando le previsioni inizali di 370 milioni, sebbene nella prima metà dell'anno fiscale 2027 le prenotazioni nette siano diminuite del 16,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Secondo Ubisoft una parte del successo del gioco è legata all'impiego di una strategia di marketing mirata , che ha consentito di raggiungere soprattutto i fan di lunga data dell'originale Black Flag, oltre ai nuovi utenti.

Nella fattispecie, il remake dell'avventura piratesca di Edward Kenway ha venduto oltre 3,5 milioni di copie nelle prime due settimane, superando le previsioni che l'azienda aveva formulato per un anno intero.

Ubisoft ha annunciato che le vendite di Assassin's Creed: Black Flag Resynced sono state superiori alle aspettative , contribuendo in maniera determinante a spingere i numeri della casa francese nel corso dell'ultimo trimestre.

Assassin's Creed Odyssey e Odissea

Come già riportato, nei mesi scorsi Assassin's Creed Odyssey è tornato in voga grazie all'Odissea di Nolan, riconfermando la posizione di assoluta rilevanza di questo franchise all'interno del catalogo di Ubisoft.

Altri titoli di punta della casa francese sono stati gli episodi della serie Ghost Recon e il mobile game Invincible: Guarding the Globe, mentre per il futuro si guarda all'ancora misterioso Assassin's Creed: Project Hexe, che tuttavia potrebbe essere stato rinviato al 2028.

Ci sono però anche altri progetti in cantiere, come Assassin's Creed Jade, annunciato ormai da tempo ma non ancora pronto al debutto su iOS e Android; e un nuovo capitolo della saga che pare sarà ambientato nell'antica Roma.