In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile Assassin's Creed Black Flag Resynced per PS5 a 42,49 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 €, permettendoti di risparmiare il 29%. Purtroppo si tratta di un lieve sconto; se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Grafica rinnovata e combattimenti fluidi
Questo capitolo riprende le basi di Assassin's Creed IV Black Flag e presenta una grafica rinnovata, nonché diversi miglioramenti per offrirti un'esperienza ancora più godibile. Sono inoltre presenti combattimenti basati sulle parate, oltre all'iconica furtività e al parkour ancora più fluido e godibile. Il gameplay si basa anche sul miglioramento della Jackdaw per affrontare al meglio le navi nemiche con nuove modalità di fuoco alternative. Nel complesso, si tratta di un gioco dalla storia appassionante, con sequenze di intermezzo davvero splendide e un open world totalizzante.
Il sistema di combattimento è moderno e variegato, ma non aspettarti nemici reattivi nelle fasi stealth. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.