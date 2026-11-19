"Non ci sembrava necessario", ha detto a Kotaku Rob Nelson, responsabile di Rockstar North. "Volevamo decisamente puntare sulle app e crearle".

Rispetto a quando uscì Grand Theft Auto V , Internet è cambiato profondamente, ed è in parte per questo che Rockstar non ha riproposto in GTA 6 una versione satirica del web. I siti di Lifeinvader, Bleeter ed Eyefind hanno lasciato il posto alle app BuckMe, Scooter Bros e WhatUp . La ragione, spiega lo studio, è che le app per smartphone risultavano semplicemente più sensate per i tempi attuali.

"Non hanno davvero bisogno di siti web per comprare un sacco di roba, capisci cosa intendo, e quindi tutto cresce in modo molto organico", ha spiegato Nelson, aggiungendo che i siti web potrebbero comunque tornare in futuro.

Alcune delle applicazioni di GTA 6 svolgono compiti simili a quelli del web del passato , ma secondo Nelson il team non voleva che i giocatori si distraessero dal mondo di gioco per restare a guardare degli schermi. La scelta riguarda anche il modo in cui il gioco fa percepire il valore del denaro e mostra l'evoluzione di Jason e Lucia, che passano dalle rapine ai banchi dei pegni all'organizzazione di grandi colpi in banca.

Integrate alla perfezione

Nel materiale fornito da Rockstar a supporto delle recensioni, Sam Grosset, direttore associato dell'interfaccia utente dello studio, ha raccontato quanta attenzione sia stata dedicata al funzionamento delle app e al modo in cui il telefono potesse integrarsi con lo stile di gioco. "Ci assicuriamo che l'interfaccia sembri un'estensione naturale del mondo di gioco, che supporti i giocatori senza interrompere il gameplay né rompere l'immersione, a meno che non sia necessario", ha dichiarato.

"L'interfaccia deve essere complementare al gioco e adatta a ogni scenario. Per noi è stato un grande cambiamento avere l'interfaccia del telefono in mano al personaggio, ma questo rafforza la sensazione di giocare nei panni di Jason o Lucia e ci aiuta a restare dentro il mondo".

Secondo Grosset, Rockstar continuerà ad "alzare l'asticella, mettere in discussione, esplorare nuove possibilità e imparare attraverso test e iterazioni rigorosi" per fare in modo che app e UX/UI in generale siano all'altezza della qualità produttiva del resto del gioco. Qualità altissima, come sottolineato nella nostra recensione.