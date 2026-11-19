Il lancio di GTA 6 senza un disco vero e proprio ha riacceso il dibattito sul futuro dei giochi fisici e la loro graduale eliminazione.

Mentre GTA 6 debutta senza un disco fisico, il CEO di GameStop, Ryan Cohen, sostiene che lo spostamento del settore verso il solo digitale abbia danneggiato sia i consumatori sia il commercio al dettaglio. In un'intervista concessa a Bloomberg, Cohen ha criticato la scelta di abbandonare i dischi, ritenendola dannosa per i giocatori e per la sua azienda, perché limita la proprietà e la possibilità di rivendere i giochi attraverso il mercato dell'usato, da sempre una fonte importante di ricavi per GameStop. "Quando compri un gioco, dovresti poterlo vendere, scambiare o prestare a un amico", ha detto. "Senza dubbio la decisione di passare al tutto digitale ha danneggiato i consumatori e anche GameStop".

Limite della proprietà Cohen ha aggiunto che gli editori non gradiscono lo scambio dell'usato, perché "togliere una copia usata elimina un'alternativa all'acquisto del nuovo". "Stanno togliendo concorrenza", ha concluso, senza citare nessun editore in particolare. La scelta di vendere GTA 6 senza disco non sembra aver intaccato il successo del gioco, che punta a battere i record di vendite del settore: secondo gli analisti, i preordini si sarebbero avvicinati ai 20 milioni di copie prima del lancio. Le copie in scatola, in ogni caso, contengono soltanto un codice per il download digitale. GTA 6 dichiara illegali i furry nello stato di Leonida: i protagonisti possono aiutarli La posizione di Cohen appare in parte contraddittoria rispetto a quanto dichiarato dallo stesso quattro mesi fa. In luglio, in un podcast di Bloomberg, gli era stato chiesto delle notizie secondo cui Sony avrebbe pianificato di eliminare entro il 2028 i dischi di PlayStation. Anziché lanciare l'allarme per il retail, aveva liquidato la questione: le vendite di giochi fisici, aveva detto, sono "totalmente, totalmente irrilevanti", sostenendo che GameStop da anni si stava spostando dal software tradizionale verso prodotti che garantiscono un margine più alto, come collezionabili e carte da gioco. Il lancio più importante del decennio e forse di sempre, senza dischi fisici, sembra ora averlo reso meno indifferente alla scomparsa dei supporti fisici e al traffico in negozio che il mercato dell'usato garantisce.