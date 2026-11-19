In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile il volante Thrustmaster T598 con pedaliera a 379,05 € rispetto al prezzo consigliato di 499,99 €, permettendoti di risparmiare il 24%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Progettato per sessioni coinvolgenti
Prima di tutto, troviamo il motore Direct Drive da 5 nm di coppia costante, permettendoti di percepire ogni singolo dettaglio grazia alla capacità di overshoot del +100%. La tecnologia Harmony genera vibrazioni ad alta frequenza, quindi sentirai perfettamente cordoli, perdita di aderenza e tanto altro ancora, con una fedeltà sonora e tattile straordinaria. Lo schermo integrato permette di configurare il Force Feedback in tempo reale, mentre il volante è progettato per un'ergonomia perfetta e include leve del cambio magnetiche Mag-Shift.
Troviamo inoltre una pedaliera Raceline Pedals LTE con robusta struttura in metallo e sistema modulare scalabile per una frenata modulabile e un'accelerazione progressiva. Questo prodotto è compatibile con PC e console PlayStation, nonché con giochi famosi come Gran Turismo, F1, Assetto Corsa e altri ancora. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.