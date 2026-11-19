Secondo quanto riportato da The Korea Herald, con un bottino complessivo di otto statuette il titolo firma un vero e proprio record assoluto per un singolo videogioco nella storia della manifestazione sudcoreana. Il precedente primato si fermava infatti a sei premi, un traguardo condiviso finora da Lies of P e Lost Ark.

Crimson Desert sarà anche rimasto fuori dalla corsa al Game of the Year ai The Game Awards, ma si è appena preso una clamorosa rivincita portando a casa il premio principale, insieme ad altri sette riconoscimenti, ai Korea Game Awards .

Stando al resoconto di Inven Global, oltre a conquistare i due riconoscimenti più prestigiosi della serata, l'opera sviluppata da Pearl Abyss ha dominato le categorie tecniche e artistiche :

Il caso The Game Awards: la delusione dei fan e la gratitudine di Pearl Abyss

Questo trionfo in patria rappresenta quantomeno una bella soddisfazione per gli appassionati, molti dei quali avevano avuto la netta sensazione che il colossale open-world fosse stato snobbato ai The Game Awards all'annuncio delle candidature avvenuto all'inizio di questa settimana. Oltre a essere rimasto escluso dalla categoria Game of the Year, infatti, Crimson Desert ha ricevuto una sola nomination: quella per il Best Community Support.

Tra le tante voci deluse dalla scelta della giuria internazionale spicca quella di John "Bucky" Buckley, responsabile publishing e comunicazione di Pocketpair, che ha espresso tutto il proprio disappunto soprattutto per l'assenza del gioco dalle categorie dedicate ai titoli di ruolo e d'avventura:

"Dire che sono deluso sarebbe un eufemismo. Che peccato. Davvero un terribile peccato."

Di tutt'altro tenore, invece, la reazione ufficiale di Pearl Abyss, che ha scelto di rispondere esclusivamente con gratitudine per la candidatura al Best Community Support attraverso l'account ufficiale di Crimson Desert:

"Tutto questo non sarebbe stato possibile senza di voi, Greymanes. Grazie per averci supportato in questo viaggio, significa davvero moltissimo per noi."

Ecco infine tutte le nomination ai The Game Awards.