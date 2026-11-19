Come da tradizione per la celebre satira sociale di Rockstar Games, anche Grand Theft Auto 6 non si pone limiti e arriva a rendere persino "illegale" essere un furry all'interno dello stato fittizio di Leonida. Tra le situazioni emerse dal gioco figura anche un incontro casuale che consente ai giocatori di aiutare un personaggio che indossa una fursuit a fuggire dalla polizia.

Lo spot della Anti-Furry Association e le notizie sul Vice City Horn

Il divieto viene presentato attraverso uno spot televisivo interno al gioco finanziato dalla Anti-Furry Association. La pubblicità avverte i turisti che "la stagione di caccia è aperta" e invita i residenti a segnalare qualsiasi sospetta attività furry, prendendo esplicitamente di mira espressioni tipiche come "uwu", "rawr xD" e "hewwo". Lo spot rientra in un palinsesto televisivo che include anche un'intera serie a cartoni animati con protagonista Macca the Gator.

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La messa al bando conquista inoltre le prime pagine dei giornali locali di gioco. Uno screenshot condiviso da Cartoons On The Moon mostra infatti un articolo del quotidiano fittizio Vice City Horn intitolato "Il governatore dichiara Leonida furry-free". Secondo quanto descritto dallo stesso account, in risposta al divieto è nato persino un gruppo segreto chiamato Furverts.