In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile la Collector's Edition di Elden Ring Nightreign per PS5 a 92,20 € rispetto al prezzo consigliato di 199,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 54%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Una formula solida e contenuti a tema
Prima di tutto, questa edizione include diversi contenuti: gioco completo, DLC, steelbook, colonna sonora digitale, Statua del Selvaggio, 8 carte dei crepuscolari e artbook con copertina rigida. Si tratta di un gioco che prende le meccaniche di Elden Ring e le proietta in un'avventura multigiocatore cooperativa, con diverse dinamiche roguelite. Nel complesso, sa regalare grandi soddisfazioni, con una formula solida e tantissimi contenuti a tema Elden Ring.
La narrazione è più presente e convincente del previsto, insieme ad alcuni scontri che sono particolarmente impressionanti. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione con tutti i dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.