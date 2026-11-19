In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile Reanimal Deluxe Edition per Nintendo Switch 2 a 35,15 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 41%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Un gioco inquietante e coinvolgente
Prima di tutto, questa edizione include il DLC e il season pass con contenuti esclusivi. Si tratta di un'avventura co-op horror che fonde elementi survival con un platform cinematografico e stealth. La trama ruota attorno a un fratello e a una sorella intrappolati in una versione infernale della loro casa. Il loro obiettivo sarà fuggire e salvare tre amici scomparsi, quindi la collaborazione sarà cruciale. Nel complesso è un titolo straordinario, con momenti d'azione che funzionano perfettamente, oltre ad essere un piacere da giocare in cooperativa.
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