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Un remake perfetto per nuovi e vecchi giocatori
Come anticipato, si tratta del remake del gioco originale risalente al 2001. La storia ruota attorno alla Valle delle Miniere, isolata da una cupola magica eretta per impedire la fuga dei detenuti incaricati di estrarre il minerale magico. Tuttavia, il sortilegio sfugge al controllo dei maghi e i prigionieri si dividono in fazioni prendendo il controllo del territorio. Il gameplay si basa sulle meccaniche di un gioco di ruolo e dovrai seguire la crescita del protagonista migliorando le armi, la mira con l'arco o padroneggiando i cerchi della magia.
Nel complesso, si tratta di un remake con diversi miglioramenti, sebbene mantenga la filosofia dell'originale. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione con tutti i dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.