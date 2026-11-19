Con l'arrivo di GTA 6, già indicato come una delle uscite più rilevanti nella storia dei videogiochi, Larian Studios, la software house di Baldur's Gate 3, ha invitato a guardare la situazione anche da un altro punto di vista: ci sarà sempre spazio anche per i titoli più piccoli.
Il gioco di Rockstar è ormai nelle mani dei giocatori in tutto il mondo e ha già raccolto una lunga serie di punteggi perfetti su Metacritic, compreso il nostro. Insomma, attualmente è il titolo con la valutazione più alta di sempre, davanti al The Legend of Zelda: Ocarina of Time originale per Nintendo 64 del 1998.
Warren Spector critico
Un traguardo che, però, non è costato poco. Per questo Warren Spector, noto soprattutto per aver creato la serie Deus Ex, ha dichiarato di sperare che GTA 6 sia "l'ultimo del suo genere", aggiungendo che preferirebbe "centinaia di giochi e piena occupazione".
Michael "Cromwelp" Douse, responsabile del publishing di Larian Studios, vede invece anche gli aspetti positivi del lancio, e lo ha spiegato in un messaggio su X in risposta a Spector.
"D'altra parte, in un mondo che spesso sembra andare a rotoli, è bello che tutti possano vivere insieme un momento culturale che porta lo stesso entusiasmo a ogni tipo di pubblico e a ogni generazione, grazie a qualcosa che si è rivelato davvero brillante", scrive Douse. E aggiunge: "Non ogni gioco deve essere GTA, e questo fa spazio ad altri tipi di esperienze e rende la rarità di questo momento ancora più speciale".
Onda d'urto
Difficile negare l'onda d'urto prodotta dall'uscita di GTA 6, visto che non si sta parlando praticamente d'altro, tanto che è raro trovare altri annunci e le pubblicazioni di nuovi giochi si sono praticamente azzerate, a parte per pochi coraggiosi. Detto questo, è anche improbabile che qualcuno possa seguire la strada di GTA 6, a livello produttivo, visto che parliamo di un gioco che pare essere costato più di 1 miliardo di dollari. Insomma, da questo punto di vista il titolo di Rockstar Games è unico e rimarrà tale per molto tempo.