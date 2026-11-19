Con l'arrivo di GTA 6, già indicato come una delle uscite più rilevanti nella storia dei videogiochi, Larian Studios, la software house di Baldur's Gate 3, ha invitato a guardare la situazione anche da un altro punto di vista: ci sarà sempre spazio anche per i titoli più piccoli. Il gioco di Rockstar è ormai nelle mani dei giocatori in tutto il mondo e ha già raccolto una lunga serie di punteggi perfetti su Metacritic, compreso il nostro. Insomma, attualmente è il titolo con la valutazione più alta di sempre, davanti al The Legend of Zelda: Ocarina of Time originale per Nintendo 64 del 1998.

Warren Spector critico Un traguardo che, però, non è costato poco. Per questo Warren Spector, noto soprattutto per aver creato la serie Deus Ex, ha dichiarato di sperare che GTA 6 sia "l'ultimo del suo genere", aggiungendo che preferirebbe "centinaia di giochi e piena occupazione". Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Michael "Cromwelp" Douse, responsabile del publishing di Larian Studios, vede invece anche gli aspetti positivi del lancio, e lo ha spiegato in un messaggio su X in risposta a Spector. "D'altra parte, in un mondo che spesso sembra andare a rotoli, è bello che tutti possano vivere insieme un momento culturale che porta lo stesso entusiasmo a ogni tipo di pubblico e a ogni generazione, grazie a qualcosa che si è rivelato davvero brillante", scrive Douse. E aggiunge: "Non ogni gioco deve essere GTA, e questo fa spazio ad altri tipi di esperienze e rende la rarità di questo momento ancora più speciale".