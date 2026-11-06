Warren Spector critica l'industria videoludica e i licenziamenti: chi sbaglia non paga per i propri errori

A perdere il lavoro sono invece i dipendenti, spesso costretti a subire le conseguenze di scelte aziendali sulle quali non hanno alcun controllo, mentre i manager ai vertici sembrano continuare a godere di compensi elevati senza dover realmente rispondere dei propri errori.

Della chiusura di BioWare si è parlato molto negli ultimi giorni. Questa volta è intervenuto Warren Spector , noto per aver guidato lo sviluppo del primo Deus Ex, che ha colto l'occasione per riflettere più in generale sulla situazione dell'industria videoludica e su vicende come quella dello storico studio canadese. Secondo lo sviluppatore, una parte delle responsabilità per le crisi che colpiscono le software house ricade proprio sui dirigenti che, tuttavia, raramente pagano per le proprie decisioni .

Le parole di Warren Spector sulla chiusura di BioWare

Con un primo post su LinkedIn, Warren Spector ha commentato la chiusura di BioWare. "BioWare è molto più di un semplice studio. Per decenni ha svolto un ruolo centrale nella storia del nostro settore. Per molti anni ha saputo coniugare arte e commercio con la stessa efficacia di qualsiasi altro studio. Il suo lavoro ha cambiato le cose", ha scritto.

"E ora arrivano le parolacce. Chiudetevi gli occhi se proprio dovete. È una notizia talmente brutta, un evento storico talmente devastante, che tutto quello che posso dire è che è una vera e propria stronzata. Chiunque abbia preso parte a questa farsa dovrebbe vergognarsi".

Nel nuovo post, Spector si è chiesto perché siano sempre gli sviluppatori a pagarne le conseguenze e non i dirigenti. "Se i professionisti di alto livello lasciano lo studio, causando una diluizione del talento, significa che qualcuno sta creando un ambiente che li spinge ad andarsene", ha scritto.

"Questi 'assassini della cultura' pagano un prezzo? Se i dirigenti interpretano male il mercato, assumono troppo personale o prendono decisioni che portano a giochi sottofinanziati, sovrafinanziati o mal commercializzati, perdono il sonno, per non parlare del posto di lavoro?"

Ha poi utilizzato parole ancora più dure, riferendosi ai dirigenti e ai vertici aziendali. "Quegli stessi dirigenti soffrono come gli sviluppatori quando le esigenze dei partner finanziari e degli investitori privati hanno la precedenza su chi crea effettivamente valore, per non parlare degli interessi dei giocatori? A qualcuno lassù, tra i vertici aziendali o nelle loro vicinanze, importa qualcosa? È rimasta ancora un po' di responsabilità in questo mondo?"