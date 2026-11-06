Netflix aumenta di nuovo i prezzi in Italia: il piano Premium sale a 21,99 euro al mese

A partire dal 5 novembre 2026, Netflix ha aumentato i prezzi in italia , applicando rincari a tutte le formule di abbonamento disponibili. Si tratta del primo aumento generalizzato nel nostro Paese dall'ottobre 2024 e riguarda sia i piani destinati ai singoli utenti sia l'opzione per condividere l'accesso con persone che vivono in un'altra abitazione.

Sempre più su!

Gli aumenti sono di un euro mensile per gli abbonamenti Standard, sia nella versione con pubblicità sia in quella senza, mentre il piano Premium registra un rincaro di due euro. Quest'ultimo supera così per la prima volta la soglia dei 20 euro al mese.

Nel dettaglio, il piano Standard con pubblicità passa da 6,99 a 7,99 euro mensili e continua a offrire la visione in Full HD su due dispositivi contemporaneamente, con alcune limitazioni nel catalogo e interruzioni pubblicitarie.

La versione Standard senza pubblicità sale invece da 13,99 a 14,99 euro al mese, mantenendo l'accesso completo ai contenuti e la possibilità di guardare Netflix su due dispositivi in contemporanea.

L'aumento più consistente riguarda il Premium, che passa da 19,99 a 21,99 euro mensili. L'abbonamento comprende la risoluzione 4K con HDR, l'audio spaziale e la riproduzione simultanea su un massimo di quattro dispositivi. Su base annuale, il nuovo prezzo comporta una spesa di 263,88 euro, contro i precedenti 239,88 euro: una differenza di 24 euro.

Sono aumentati anche i costi per gli utenti extra, ovvero le persone che possono utilizzare un account pur non appartenendo allo stesso nucleo domestico del titolare. L'aggiunta di un utente con pubblicità passa da 3,99 a 4,99 euro al mese, mentre quella senza pubblicità sale da 4,99 a 5,99 euro. Restano invariati i limiti: un utente aggiuntivo per il piano Standard e due per il Premium. Rivediamo gli aumenti in breve:

Standard con pubblicità - 7,99 euro al mese (era 6,99 euro);

Standard - 14,99 euro al mese (era 13,99 euro);

Premium - 21,99 euro al mese (era 19,99 euro).

Per quanto riguarda gli abbonamenti già attivi, Netflix non applicherà il nuovo listino dal 5 novembre. La società ha infatti previsto che gli utenti vengano informati tramite email almeno un mese prima dell'eventuale modifica del proprio prezzo. Non sono ancora state indicate le tempistiche precise per il passaggio alle nuove tariffe. Chi utilizza Netflix attraverso offerte combinate o pacchetti proposti dagli operatori dovrà invece fare riferimento alle comunicazioni e alle condizioni stabilite dal proprio fornitore.