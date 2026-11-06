Netflix ha annunciato Other Worlds: Un'avventura di Stranger Things, la serie prequel

Le prime informazioni

Dalle prime informazioni trapelate, la serie è ambientata circa 30 anni prima degli eventi della serie madre e racconterà fatti antecedenti sia a Stranger Things che allo spettacolo teatrale The First Shadow, pur in qualche modo legati. Pare che narrerà le origini del Sottosopra e nel dettaglio le vicende che hanno portato Henry Creel a diventare Vecna, il cattivo della serie madre.

Lo show è co-creato dai fratelli Duffer, già autori di Stranger Things, e da Kate Trefry, con quest'ultima che sarà anche la showrunner. I primi tre episodi saranno diretti da Joe Wright (L'ora più buia, Espiazione).

Come detto, il debutto è previsto per il 2028, in data ancora da destinarsi.

Da notare il chiaro riferimento alla storia reale: nel 1955, in Nevada si tenne l'Operazione Teapot, ossia una serie di test nucleari condotti nel deserto, con l'uso di manichini e case civili per testare gli effetti delle bombe. Facile quindi ipotizzare che ci sarà più di qualche riferimento a quei fatti in Other Worlds: Un'avventura di Stranger Things, vista la coincidenza di tempo e spazio.

La speranza dei fan è inoltre quella che la serie vada a colmare alcuni dei buchi lasciati dall'ultima stagione di Stranger Things, approfondendo il suo universo narrativo.