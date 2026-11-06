WhatsApp Plus: in arrivo l'invio di foto e video senza compressione, ma solo per chi paga

La novità non è ancora accessibile al pubblico e, almeno secondo le informazioni emerse finora, farà parte delle funzionalità a pagamento di WhatsApp Plus . Chi non sottoscrive l'abbonamento potrà comunque continuare a inviare immagini e filmati senza compressione, ricorrendo al metodo già disponibile per la condivisione come documenti.

WhatsApp sta sviluppando una nuova modalità per condividere fotografie e video mantenendone intatta la qualità originale . La funzione è stata individuata nella versione beta 2.26.44.12 per Android e amplia le possibilità già disponibili nell'editor multimediale, che permette di scegliere tra qualità standard e HD.

WhatsApp introduce il terzo livello di qualità per foto e video

La gestione della qualità dei contenuti multimediali era già stata individuata nella beta Android 2.24.7.17. La funzione aveva introdotto due opzioni nell'editor di disegno, ovvero lo strumento utilizzato per aggiungere modifiche a foto e video prima dell'invio: Standard e HD. WhatsApp memorizza inoltre l'ultima impostazione selezionata, evitando di doverla cambiare ogni volta che si condivide un nuovo contenuto.

La nuova opzione per condividere foto e video senza perdita di dettaglio

Con la qualità standard, l'applicazione comprime i file per ridurne le dimensioni e velocizzare il trasferimento, limitando anche il consumo di dati. La modalità HD applica una compressione meno aggressiva e conserva una quantità maggiore di dettagli, ma non invia comunque il file originale. Secondo le informazioni riportate da WABetaInfo, i contenuti in HD possono arrivare a occupare fino a sei volte più spazio rispetto a quelli in qualità standard.

La terza opzione in fase di sviluppo si chiama Original Quality e punta a eliminare completamente la compressione. Se selezionata, dovrebbe consentire al destinatario di ricevere fotografie e video esattamente come sono stati salvati sul dispositivo del mittente, senza alterazioni introdotte da WhatsApp durante la condivisione. Sono comunque previsti limiti relativi alle dimensioni dei file e alla risoluzione. Non sono stati ancora specificati i valori massimi, ma la fonte sostiene che saranno sufficientemente elevati da non rappresentare un problema per le normali fotografie e i video.

La nuova modalità dovrebbe essere riservata agli abbonati WhatsApp Plus. Durante la configurazione dell'abbonamento, l'applicazione mostrerà anche l'invio dei contenuti in qualità originale tra le funzionalità incluse nel piano. Una volta attivato il servizio, sarà possibile selezionare l'opzione direttamente dall'editor prima di condividere una foto o un filmato.

Chi non intende pagare per WhatsApp Plus non perderà comunque la possibilità di trasferire file senza compressione. È già possibile farlo inviando fotografie e video come documenti, anziché utilizzare la normale procedura di condivisione dei contenuti multimediali. Il limite di questo metodo è soprattutto la praticità: bisogna selezionare il file come documento e il processo risulta meno immediato rispetto alla nuova opzione integrata nell'editor.

L'obiettivo della novità è quindi semplificare un'operazione già possibile, rendendola accessibile direttamente durante la preparazione dei contenuti. Per chi condivide spesso fotografie destinate alla modifica o alla conservazione, la differenza tra HD e originale può essere rilevante, soprattutto quando è importante mantenere tutti i dettagli dello scatto.

La funzione è ancora in sviluppo e non è disponibile nemmeno per tutti gli utenti iscritti al programma beta. WhatsApp non ha comunicato una data per la distribuzione al pubblico né confermato ufficialmente le condizioni dell'abbonamento. Per il momento, dunque, l'invio senza compressione tramite documenti rimane l'alternativa gratuita.