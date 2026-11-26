La novità rappresenta un'evoluzione degli Artifacts, introdotti nel giugno 2024 per consentire agli utenti di generare strumenti interattivi, dashboard, siti web e prototipi direttamente all'interno di Claude. Finora, però, queste creazioni erano sostanzialmente confinate all'ambiente del chatbot. Con il nuovo aggiornamento possono invece diventare applicazioni installabili e accessibili come qualsiasi altro programma.

Claude trasforma gli Artifacts in applicazioni desktop

Per creare un'applicazione è sufficiente descriverne le caratteristiche a Claude e perfezionarne progressivamente il funzionamento attraverso una conversazione. Una volta pronto il progetto, dal menu di condivisione dell'Artifact è possibile selezionare l'opzione per installarlo sul computer.

Il software ottenuto dispone di una finestra e di un'icona dedicate. Su Windows può essere avviato dal menu Start, mentre su macOS è accessibile anche attraverso Spotlight. A seconda dei permessi concessi, le applicazioni possono inoltre sfruttare alcune funzionalità del sistema operativo, tra cui notifiche desktop, scorciatoie da tastiera globali, finestre flottanti e integrazione con l'area di notifica.

Gli strumenti generati possono utilizzare anche le capacità di Claude e i servizi di terze parti collegati. Un altro aspetto interessante riguarda la sincronizzazione: le modifiche apportate all'Artifact originale vengono automaticamente trasferite alla versione installata sul computer. Anthropic ha mostrato alcune applicazioni realizzate dai propri dipendenti per illustrare le possibilità della funzione. Tra queste figurano Linnet, un editor di immagini basato su livelli, Phosphor, un file manager dall'interfaccia particolare, e Sift, uno strumento per organizzare i file con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Completano la dimostrazione Tern, un terminale con assistente Claude integrato, e Vitals, un'applicazione leggera per monitorare le prestazioni del sistema.

La possibilità di interagire con il sistema operativo comporta anche alcune implicazioni sul fronte della sicurezza. Anthropic ha previsto tre livelli di autorizzazione, che vanno da restrizioni paragonabili a quelle di un'applicazione web fino all'accesso completo al computer. Quest'ultima modalità può consentire a un'applicazione di avviare programmi eseguibili e modificare o cancellare file locali senza richiedere una conferma per ogni singola operazione. L'accesso esteso è generalmente destinato alle applicazioni create personalmente dall'utente o sviluppate all'interno della propria organizzazione. I permessi devono inoltre essere rinnovati quando il software viene aggiornato.

Anthropic precisa però di non sottoporre a una verifica indipendente tutte le applicazioni prima della loro installazione. È quindi importante prestare attenzione alla provenienza degli Artifacts condivisi e alle autorizzazioni concesse, soprattutto quando si tratta di strumenti creati da altri utenti.

La funzione è in distribuzione beta su Windows e macOS per tutti i piani Claude, ma presenta alcune limitazioni. Le applicazioni richiedono una connessione a Internet e l'accesso a un account Claude per essere avviate. Anche la loro creazione e l'utilizzo delle funzionalità di Claude consumano il plafond di utilizzo associato all'abbonamento. Non sono invece supportati, almeno al lancio, Linux, il browser e i dispositivi mobili. Per utilizzare la novità è necessario installare Claude Desktop nella versione 6.28899.0 o successiva.

Install as app non sostituisce quindi il software tradizionale distribuito in modo indipendente, soprattutto perché le applicazioni dipendono dalla connessione e dall'account Anthropic. Rappresenta però un passo interessante per il cosiddetto vibe coding: anziché cercare un programma adatto a una specifica esigenza, diventa possibile descrivere il proprio flusso di lavoro e costruire in pochi minuti uno strumento personalizzato, senza passare da un ambiente di sviluppo convenzionale.