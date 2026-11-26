Focus Entertainment e Saber Interactive hanno annunciato l'uscita del Decimation Update di Warhammer 40.000: Space Marine 2 , disponibile da oggi per tutti i giocatori su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC. La patch 16 porta con sé una nuova modalità per chi preferisce il PvP, un settore aggiuntivo per la recente modalità Chaos Siege, cosmetici e armi gratuiti e due DLC estetici per i possessori del Season Pass 3.

I contenuti

La novità principale sul fronte competitivo è "Weekly Clash", che modifica le regole della modalità Eternal War con condizioni particolari: partite limitate a una sola classe o a una sola arma, oppure con granate quasi illimitate. Il comunicato precisa che in futuro verranno aggiunti altri modificatori. L'obiettivo, secondo il titolo dell'annuncio, è offrire un PvP più accessibile.

Chaos Siege, introdotta con l'Anniversary Update del mese scorso, riceve un nuovo settore giocabile che propone una sfida rinnovata tra l'undicesima e la quindicesima ondata.

Sul versante dell'equipaggiamento arrivano sei nuove armi eroiche nell'armeria: Omnissian Axe, Bolt Rifle, Las Fusil, Plasma Incinerator, Heavy Bolt Pistol e Heavy Bolter. Per la personalizzazione degli Space Marine si aggiungono quattro nuovi elmi da sbloccare tramite Accolades: l'elmo dell'Iron Priest degli Space Wolves, il Mk VI Hybrid, il Mk VII Hybrid e la sua variante Gravis. L'aggiornamento rivede anche il Vanguard, che ottiene nuovi modi di usare il rampino: cancellazione degli attacchi, calci nel corpo a corpo e una nuova meccanica di vendetta, la Revenge, che secondo gli sviluppatori rende la classe più audace e brutale che mai. Per chi possiede il Season Pass III sono disponibili due pacchetti cosmetici. Il Deathwatch Champion Pack offre un'armatura completa per la classe Vanguard e una skin esclusiva per la Occulus Bolt Carbine, mentre il Mortifactors Cosmetic Pack, dedicato ai "figli di Posul", comprende tre pezzi di armatura unici.