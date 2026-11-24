Digital Foundry ha pubblicato ancora un altro approfondimento tecnico su GTA 6 , diventato ormai tema principale da qualche giorno a questa parte, in questo caso con un video confronto fra tutte le console PlayStation e Xbox che consente anche di avere delle idee più chiare su dove si giochi meglio , a prescindere dagli accordi di marketing.

Nonostante Sony abbia ampiamente sfruttato il motto secondo cui GTA 6 si " gioca meglio su PS5 " in base al noto accordo di esclusiva sul marketing , la cosa non sembra essere vera per quanto riguarda la versione base della console e tenendo in considerazione esclusivamente il versante tecnico, visto che Digital Foundry rileva alcuni vantaggi per Xbox Series X, che fanno propendere verso la console Microsoft in un confronto diretto tra le console standard.

Non stupisce più di tanto che PS5 Pro sia considerata la piattaforma su cui GTA 6 gira meglio , considerando che si basa sull'hardware attualmente più avanzato (e costoso), mentre qualche sorpresa può emergere sugli altri aspetti dell'analisi.

Andando al nocciolo della questione, l'ordine gerarchico rilevato da Digital Foundry in termini di qualità grafica e prestazioni vede prima PS5 Pro come console su cui GTA 6 funziona meglio, poi Xbox Series X che supera PS5 base sotto alcuni aspetti specifici, e infine Xbox Series S.

Alcune differenze rilevate

PS5 Pro si conferma come la macchina in grado di far funzionare meglio GTA 6, grazie a un migliore upscale attraverso PSSR2 e un maggiore ricorso al ray tracing in maniera più convincente, e riesce a mantenere i 30 fps in maniera più stabile, sebbene non abbia il supporto per i 120 Hz e VRR esteso come le console Microsoft.

Parlando di PS5 base e Xbox Series X, Digital Foundry rileva cali di frame-rate durante momenti di traffico intenso di veicoli o sequenze con maggiore quantità di NPC sullo schermo. In questi casi, riporta, "PS5 subisce cali di frame rate notevolmente più frequenti rispetto alla Series X, situazione aggravata dal fatto che la console Xbox beneficia anche del supporto VRR a 120 Hz, che consente di smussare i cali minori. In definitiva, Xbox Series X risulta nettamente migliore".

Al di là di sporadici effetti di distorsione termica più visibili su Xbox Series X, per il resto in termini di impostazioni grafiche ed effetti le due versioni risultano praticamente appaiate, mentre Xbox Series S preserva buona parte delle impostazioni abbassando notevolmente la risoluzione e con cali di frame-rate più frequenti, sebbene anche qui mitigati dall'uso dei 120 Hz con VRR.

In definitiva, queste sono le conclusioni tratte da Digital Foundry nella loro analisi di tutte le versioni console di GTA 6: "Nel complesso, PS5 Pro è in testa alla classifica grazie al suo livello superiore di dettaglio visivo e alla frequenza di fotogrammi costante di 30 fps, seguita da Xbox Series X, che supera di poco PS5 standard grazie a una maggiore stabilità delle prestazioni. Xbox Series S si colloca in fondo alla classifica a causa di compromessi a livello visivo, frame rate instabili e problemi audio".

Come abbiamo visto nelle ore scorse, GTA 6 supporta ora il cloud streaming di PS Plus Premium su PS5 e PS Portal, mentre il gioco ha ricevuto la patch 1.0.2.2 nella giornata di ieri.