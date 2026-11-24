Digital Foundry ha pubblicato ancora un altro approfondimento tecnico su GTA 6, diventato ormai tema principale da qualche giorno a questa parte, in questo caso con un video confronto fra tutte le console PlayStation e Xbox che consente anche di avere delle idee più chiare su dove si giochi meglio, a prescindere dagli accordi di marketing.
Quello che emerge, in linea di massima, è la meraviglia tecnica raggiunta da Rockstar Games con questa produzione davvero colossale, che si riflette anche in un utilizzo intensivo degli hardware delle console, al di là di qualsiasi polemica sul blocco a 30 fps imposto dagli sviluppatori, che potrebbe essere sensato vista la ricchezza grafica messa in scena.
La rubrica ha voluto attendere qualche aggiornamento, come le recenti patch pubblicate, per effettuare una disamina più approfondita sulle quattro versioni prese in considerazione, consentendo così anche di fare una sorta di classifica.
Prima PS5 Pro, poi Xbox Series X sopra PS5 standard
Andando al nocciolo della questione, l'ordine gerarchico rilevato da Digital Foundry in termini di qualità grafica e prestazioni vede prima PS5 Pro come console su cui GTA 6 funziona meglio, poi Xbox Series X che supera PS5 base sotto alcuni aspetti specifici, e infine Xbox Series S.
Non stupisce più di tanto che PS5 Pro sia considerata la piattaforma su cui GTA 6 gira meglio, considerando che si basa sull'hardware attualmente più avanzato (e costoso), mentre qualche sorpresa può emergere sugli altri aspetti dell'analisi.
Nonostante Sony abbia ampiamente sfruttato il motto secondo cui GTA 6 si "gioca meglio su PS5" in base al noto accordo di esclusiva sul marketing, la cosa non sembra essere vera per quanto riguarda la versione base della console e tenendo in considerazione esclusivamente il versante tecnico, visto che Digital Foundry rileva alcuni vantaggi per Xbox Series X, che fanno propendere verso la console Microsoft in un confronto diretto tra le console standard.
Su un gradino più basso troviamo Xbox Series S, ma l'analisi riserva comunque grandi lodi per gli sviluppatori che sono stati in grado di sfruttare a dismisura l'hardware anche al di là dei suoi limiti tecnici, come già emerso in precedenza.
Alcune differenze rilevate
PS5 Pro si conferma come la macchina in grado di far funzionare meglio GTA 6, grazie a un migliore upscale attraverso PSSR2 e un maggiore ricorso al ray tracing in maniera più convincente, e riesce a mantenere i 30 fps in maniera più stabile, sebbene non abbia il supporto per i 120 Hz e VRR esteso come le console Microsoft.
Parlando di PS5 base e Xbox Series X, Digital Foundry rileva cali di frame-rate durante momenti di traffico intenso di veicoli o sequenze con maggiore quantità di NPC sullo schermo. In questi casi, riporta, "PS5 subisce cali di frame rate notevolmente più frequenti rispetto alla Series X, situazione aggravata dal fatto che la console Xbox beneficia anche del supporto VRR a 120 Hz, che consente di smussare i cali minori. In definitiva, Xbox Series X risulta nettamente migliore".
Al di là di sporadici effetti di distorsione termica più visibili su Xbox Series X, per il resto in termini di impostazioni grafiche ed effetti le due versioni risultano praticamente appaiate, mentre Xbox Series S preserva buona parte delle impostazioni abbassando notevolmente la risoluzione e con cali di frame-rate più frequenti, sebbene anche qui mitigati dall'uso dei 120 Hz con VRR.
In definitiva, queste sono le conclusioni tratte da Digital Foundry nella loro analisi di tutte le versioni console di GTA 6: "Nel complesso, PS5 Pro è in testa alla classifica grazie al suo livello superiore di dettaglio visivo e alla frequenza di fotogrammi costante di 30 fps, seguita da Xbox Series X, che supera di poco PS5 standard grazie a una maggiore stabilità delle prestazioni. Xbox Series S si colloca in fondo alla classifica a causa di compromessi a livello visivo, frame rate instabili e problemi audio".
Come abbiamo visto nelle ore scorse, GTA 6 supporta ora il cloud streaming di PS Plus Premium su PS5 e PS Portal, mentre il gioco ha ricevuto la patch 1.0.2.2 nella giornata di ieri.