Lexie Shoaibi, l'attrice di Mandy in GTA 6, ha parlato della popolarità improvvisa del suo personaggio, diventato virale online. Anche se da una parte ne è contenta, ci sono degli aspetti che non le stanno piacendo molto.
Fate attenzione, perché daremo alcune informazioni sul ruolo di Mandy in GTA 6. Se non volete averne, non leggete oltre.
La scenetta dell'idraulico
Mandy compare all'inizio del gioco: chiede a Jason di sistemarle il lavandino intasato e, mentre lui è sotto con una chiave inglese, si ripresenta in micro bikini per provare, inutilmente, a sedurlo. Vista la sua mise e la sua disinvoltura, il personaggio ha attirato subito l'attenzione, con moltissimi post dedicati sui social.
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Shoaibi è intervenuta pochi giorni fa in una diretta di Hasan Piker, organizzata per raccogliere fondi in beneficenza, e ha commentato la reazione del pubblico. "Non so come sia successo", ha detto. "Persone che fingono di essere me? È elettrizzante. Per favore, smettetela, ma è anche molto emozionante. È un po' agrodolce".
Il problema dei profili falsi era già emerso in un post su Instagram, in cui l'attrice avvertiva i follower di account che tentano di spacciarsi per lei. A proposito di un account X/Twitter comparso nell'ultima settimana, ha scritto: "È falso! Non ho Twitter! Non sono io! Per favore, qualcuno lo faccia sparire, che schifo!".
Il suo lavoro su GTA 6
Shoaibi ha inoltre raccontato di aver trascorso circa dieci giorni sul set per interpretare Mandy e di aver doppiato anche alcuni altri personaggi non giocanti per Rockstar.
Mandy è un personaggio secondario del primo capitolo, ma la cura di Rockstar per i dettagli l'ha fatta risaltare. Anche gli ormoni impazziti di parte del pubblico hanno aiutato, probabilmente. Quando Jason ripara il lavandino, trova qualcosa che lo ostruisce: sembra un osso di pollo, ma a un esame più attento si rivela un dito umano mozzato. Nel bagagliaio dell'auto di Mandy si trova un kit per uccidere, mentre nel giardino sul retro compaiono vasche di acido e una fossa appena scavata. Il gioco lascia intendere che non si tratti di una semplice persecutrice, ma di una serial killer.