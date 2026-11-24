Lexie Shoaibi, l'attrice di Mandy in GTA 6 , ha parlato della popolarità improvvisa del suo personaggio, diventato virale online. Anche se da una parte ne è contenta, ci sono degli aspetti che non le stanno piacendo molto.

La scenetta dell'idraulico

Mandy compare all'inizio del gioco: chiede a Jason di sistemarle il lavandino intasato e, mentre lui è sotto con una chiave inglese, si ripresenta in micro bikini per provare, inutilmente, a sedurlo. Vista la sua mise e la sua disinvoltura, il personaggio ha attirato subito l'attenzione, con moltissimi post dedicati sui social.

a \

Shoaibi è intervenuta pochi giorni fa in una diretta di Hasan Piker, organizzata per raccogliere fondi in beneficenza, e ha commentato la reazione del pubblico. "Non so come sia successo", ha detto. "Persone che fingono di essere me? È elettrizzante. Per favore, smettetela, ma è anche molto emozionante. È un po' agrodolce".

Il problema dei profili falsi era già emerso in un post su Instagram, in cui l'attrice avvertiva i follower di account che tentano di spacciarsi per lei. A proposito di un account X/Twitter comparso nell'ultima settimana, ha scritto: "È falso! Non ho Twitter! Non sono io! Per favore, qualcuno lo faccia sparire, che schifo!".