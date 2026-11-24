World of Warcraft: Forever continua a fare i conti con alcuni bug su cui Blizzard sta lavorando per cercare di offrire un'esperienza di gioco quanto più pulita ed equilibrata possibile. Negli ultimi giorni, in particolare, i giocatori hanno individuato e sfruttato alcuni exploit legati all'ottenimento di oro e oggetti, costringendo gli sviluppatori a intervenire per limitarne gli effetti. Nel frattempo, però, è emersa un'anomalia ancora più preoccupante: l'abilità Sunder Armor potrebbe non funzionare correttamente, con possibili conseguenze durante i combattimenti.

Gli exploit e i problemi con un boss Prima di tutto, nei giorni precedenti sono emersi alcuni exploit legati alle Lockbox, ovvero casse chiuse a chiave che possono contenere oggetti di valore. Nello specifico, i giocatori hanno scoperto di poter aprire una cassa senza trasferire il bottino nell'inventario, semplicemente disattivando il sistema di raccolta automatica. A quel punto era sufficiente spedire la cassa tramite posta a un altro giocatore, che poteva trovare una ricompensa completamente diversa una volta aperta. La procedura poteva essere ripetuta più volte, scambiandosi continuamente le casse nella speranza di ottenere gli oggetti desiderati e aggirando così il normale sistema di assegnazione delle ricompense. Blizzard è intervenuta con una correzione temporanea, disabilitando la possibilità di visualizzare parzialmente il contenuto delle Lockbox, mentre è già al lavoro su una soluzione definitiva. L'exploit delle casse è stato risolto parzialmente Un altro problema ha invece coinvolto l'Obsidian Sentinel, un boss presente nel dungeon di Uldaman. Sconfiggendolo ripetutamente e vendendo il bottino ottenuto, i giocatori potevano accumulare circa 18 monete d'oro in appena 15 minuti. Si tratta di una quantità relativamente contenuta, anche considerando che il numero di accessi alle istanze è limitato a cinque ogni ora. La situazione avrebbe però potuto assumere dimensioni ben diverse nel caso di gruppi organizzati di personaggi di livello 60, capaci di concentrare tutto l'oro guadagnato su un unico giocatore.